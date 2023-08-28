Тайное убежище болезни Паркинсона: ученые рассказали, в каком органе зарождается болезнь

Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни Паркинсона может быть короче, чем мы могли себе представить.

Мы часто слышим о важности здорового кишечника — от поддержки пищеварения до укрепления иммунной системы. Однако последние исследования показывают, что пошатнувшееся здоровье кишечника может играть роль и в более сложных проблемах, таких как болезнь Паркинсона, пишет New Atlas.

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Болезнь Паркинсона (БП) поражает нервные клетки мозга, что приводит к двигательным и когнитивным нарушениям. За несколько лет до появления этих симптомов в мозге образуются сгустки белка — так называемые тельца Леви. Исследователи обнаружили, что эти сгустки появляются и в нервной системе нашего кишечника.

Такое совпадение привело к появлению теории: может ли БП на самом деле начинаться в кишечнике и переходить в мозг, подобно тому, как проблемы с фундаментом дома могут в конечном итоге привести к проблемам с крышей? Чтобы выяснить это, специалисты клиники Майо в Аризоне изучили медицинские карты десятков тысяч людей.

Основные выводы, сделанные в ходе этого исследования:

Четыре состояния кишечника имеют значение: У людей с гастропарезом (когда желудок опорожняется слишком медленно), дисфагией (проблемами с глотанием), запорами или особым типом синдрома раздраженного кишечника (без диареи) чаще диагностируется болезнь Паркинсона. Запор, гастропарез и дисфагия даже удваивали риск.

Отсутствие видимой связи с некоторыми заболеваниями: Такие заболевания, как воспалительные заболевания кишечника, не выявили повышенного риска развития БП. Однако интересно, что они часто встречались у людей, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера или цереброваскулярные заболевания.

Удаление аппендикса может быть защитой: У тех, кому удаляли аппендикс, риск развития БП был ниже. Это заставляет задуматься о роли аппендикса в развитии болезни Паркинсона.

Несмотря на значимость данного исследования, необходимо помнить, что обнаружение связи между состоянием кишечника и болезнью Паркинсона не означает, что одно является причиной другого. Подумайте об этом, как если бы вы заметили, что во время дождя часто появляются люди с зонтиками. Наличие зонтика не всегда является следствием дождя, но эти два явления часто связаны. Кроме того, в исследовании есть некоторые пробелы: время наблюдения было не очень большим, а данные медицинской карты могут быть неполными.

Тем не менее, выводы напрашиваются сами собой. Если у вас или у ваших знакомых есть одно из этих заболеваний кишечника, это не означает, что болезнь Паркинсона неизбежна. Но это может быть сигналом, на который стоит обратить внимание, возможно, для раннего выявления и оказания помощи.

Исследователи считают, что понимание этой связи может привести к совершенствованию методов диагностики БП. Однако многое еще предстоит выяснить о загадочной связи между кишечником и мозгом. Исследования продолжают проливать свет на это странное звено в работе нашего мозга, давая более четкие ответы. А пока это еще одно напоминание о взаимосвязи систем нашего организма. Забота о кишечнике, будь то диета, физические упражнения или медицинские процедуры — это не только забота о пищеварении. Потенциально от этого зависит здоровье и будущее нашего мозга.

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