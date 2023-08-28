Путешествовали не только на орлах: как древние хоббиты попали на изолированный остров

Спустя почти два десятилетия после объявления об открытии Homo floresiensis, известных как "хоббиты", некоторые вопросы об этом вымершем человеческом виде не имеют ответа. Среди ключевых является то, как они попали на остров Флорес.

Антрополог Дин Фальк из Университета штата Флорида считает, что предки этих миниатюрных гомининов могли попасть на индонезийский остров Флорес с помощью спальных гнезд, которые они сооружали на деревьях из листьев и других растительных материалов, пишет Ancient Origins.

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Вероятно, предки хоббитов были социальными существами, которые вместе ночевали в таких гнездах, аналогично африканским человекообразным обезьянам. Эти гнезда могли попадать в воду, из-за цунами или наводнения, и переноситься течением. Фальк предполагает, что "если это случалось достаточно раз, существует вероятность создания жизнеспособной популяции-основателя".

Исследовательница считает, что пальмы служили естественным материалом для плотов, особенно в этой части мира. К примеру, можно привести распространение улиток и других небольших существ, прикрепленных к пальмовым листьям. Невозможно установить исходную точку, однако ученая предполагает, что это могли быть Ява, Сулавеси или Филиппины, или даже материковая Азия.

Доктор Турстон Кливленд Хикс, приматолог из Варшавского университета, указывает: "Тот факт, что все человекообразные обезьяны строят гнезда, означает, что наши собственные предки-гоминиды, вероятно, также их создавали, по крайней мере на раннем этапе. Следовательно, знание об устройстве гнезд у наших ближайших родственников может помочь нам понять то, что сделали наши предки".

Карта Валласеа с обозначением местоположения острова Сулавеси Фото: Base map generated using ArcGIS by M. Kottermair and A. Jalandoni / Plos One

Известно, что хоббиты изготавливали каменные инструменты, а анализ их костей показывает, что они проводили время на деревьях. К сожалению, определить уровень ловкости Homo floresiensis сложно, поскольку среди костей рук и запястий не хватает многих фрагментов.

До сих пор попытки выделить пригодную для использования ДНК Homo floresiensis были неудачными. Теории исследователей расходятся — некоторые считают этих миниатюрных существ потомками Homo erectus, Homo habilis или даже более древних гомининов, таких как австралопитеки из Африки. Остается загадкой, относить ли их к карликовым Homo erectus или к отдельной линии, происходящей из Африки.

Местная мифология связывает хоббитов с Эбу Гого, лесным духом, которого некоторые называют "бабушкой-людоедкой". Легенды рассказывают о случаях похищения Эбу Гого детей, которые часто перехитрили его и сбежали, что напоминает историю Гензеля и Гретель. Некоторые считают, что рассказ об Эбу Гого происходит от взаимодействия между людьми и хоббитами.

Пока не появятся новые доказательства, Homo floresiensis, вероятно, происходят от периферийной популяции Homo erectus, которые случайно попали во Флорес, где они просуществовали примерно 50 000 лет назад.

Ранее Фокус писал, что первые гоминиды появились в Европе. Эти новые открытия перевернули эволюцию с ног на голову.