Под охраной монахов и девственниц: где на самом деле спрятан Ковчег Завета

Тайна легендарного библейского ковчега, который якобы обладает мистическими свойствами и приносит смерть всем, кто к нему прикоснется, остается загадкой, охватывающей тысячелетия. Этот артефакт считается самой святой реликвией израильтян.

На протяжении веков эфиопские христиане утверждали, что Ковчег Завета находится в храме, расположенном в маленьком городке Аксум. Ковчег, прибывший почти три тысячелетия назад, находится под пристальным наблюдением целого ряда монахов, которые до конца своей жизни обязаны ограничивать свое присутствие лишь его территорией, пишет Daily Star.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Считается, что церковь Марии Сионской и является местом укрытия упомянутого ковчега — сундука из позолоченного дерева, в котором хранятся каменные таблички с выгравированными десятью заповедями, как это описано в библейском рассказе.

Согласно Библии, артефакт сделали израильтяне в Синайской пустыне после побега из Египта. Однако ковчег исчез после вавилонского завоевания Иерусалима в 587 году до нашей эры.

Отдельная история описывает эпизод, когда река Иордан остановилась, став неподвижной, когда группа священников с ковчегом пересекала ее воды.

Другие хроники рассказывают о случаях, когда израильтяне использовали силу Ковчега во время военных противостояний, одерживая победы над своими противниками.

Когда Ковчег захватили филистимляне, их ряды охватила эпидемия опухолей и недугов, что вынудило их отдать ковчег его первоначальным хранителям — израильтянам. Различные рассказы намекают на ужасные последствия, ожидающие каждого, кто осмелится прикоснуться к Ковчегу или заглянуть внутрь.

Как указано в библейских записях, Ковчег часто переносили по всему миру, пока он не оказался в Древнем Израиле.

Согласно Книге Маккавеев, пророк Иеремия спрятал Ковчег в пещере на горе Нево, предсказывая, что это место останется тайной до тех пор, пока Бог снова не соберет Свой народ и не одарит его своей благодатью.

Другое сказание рассказывает о перемещении ковчега на территорию Эфиопии, где он сейчас находится на территории церкви Матери Божьей Марии Сионской в Аксуме.

Согласно вере эфиопских православных христиан, Ковчег в Аксум привез Менелик, потомок царицы Савской и израильского царя Соломона. Это путешествие якобы было совершено после разграбления Иерусалима в 586/587 гг. до н. э., когда уничтожили храм Соломона.

Ранее Фокус писал о стране ленивых обезьян. Как найти землю лени и земных наслаждений, где упорный труд — страшный грех.