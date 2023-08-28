Спастись от духоты и зноя: как охладить квартиру, не используя кондиционер (фото)

Исследователи предупреждают, что знойная погода, с которой человечество столкнулось в 2023 году будет лишь усиливаться, а потому стоит озаботиться тем, как охладить наши дома.

Июль 2023 года официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, при этом исследователи предупредили, что это еще не предел и человечеству стоит готовиться к более интенсивным волнам тепла, экстремальным лесным пожарам и другим климатическим изменениям, с которыми нам предстоит столкнуться в будущем, пишет IFLScience.

Результаты нового исследования ученых из Оксфордского университета показывает, что в будущем воздействие палящих температур выйдет за пределы традиционно теплых регионов. Фактически ученые обнаружили, что если глобальное повышение температуры Земли увеличится с 1,5°C до 2°C, страны северных широт, в том числе Великобритания, Норвегия, Финляндия и Швейцария, столкнуться с наибольшим относительным количеством неудобно жарких дней.

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В особенно знойные дни люди в разных уголках мира ищут любые способы охладить свои дома. Кондиционер является одним из самых действенных способов, однако они потребляют большое количество энергии. Некоторые также используют хладагенты, фторсодержащие газы, которые в случае утечки могут лишь усугубить глобальное потепление.

Исследователи полагают, что поголовное использование кондиционеров в будущем приведет лишь к дальнейшему глобальному потеплению планеты. А потому человечеству стоит рассмотреть другие способы сохранить прохладу в доме, которые на вредят климату Земли.

Спрятаться от солнца

Ученые предлагают защитить здания от слишком сильного тепла, создав барьер между ними и солнечными лучами. Этого можно добиться несколькими способами: от светоотражающих и вентилируемых крыш до внешних оконных ставен и навесов.

Например, предыдущее исследование, проведенное в Испании, показало, что простые ставни на окнах способны снизить потребность в охлаждении до 14%. Даже простая покраска крыши в светлый тон способна снизить температуру в помещении. Исследования проведенные в Пакистане, показали, что этот подход позволяет снизить потребность в охлаждении помещения на более чем 7%.

Кроме того, исследование, проведенное в Мельбурне (Австралия), показало, что кроны деревьев, создающие на зданиях тень, способны снизить температуру поверхности строений на 9°C.

Как защитить здание от солнца Фото: Jesus Lizana

Естественная вентиляция

Одним из эффективных способов охладить плохо вентилируемое здание — открыть окна, когда наружная температура падает. Это позволит теплу выйти наружу и впустит внутрь более прохладный воздух. Проветривание здания прохладным воздухом ночью также может дольше сохранять прохладу в течение дня.

Методы естественной вентиляции зданий Фото: Jesus Lizana

Охлаждение без контроля температуры

Наше восприятие прохлады определяется не только температурой, но и другими факторами, такими как:

влажность;

скорость воздуха.

В этом случае не последнюю роль сыграют вентиляторы, независимо от того, установлены ли они на потолке или стоят на полу. Исследования показывают, что объединив усилия вентилятора и кондиционера, можно повысить температуру термостата с 24°C до 27°C и при этом чувствовать себя прохладно. Результаты исследования показывают, что эта простая уловка может снизить потребление энергии на охлаждение более чем на 20%.

Если же без кондиционера никак не обойтись, ученые советуют выбирать агрегаты с высокой эффективностью, использующие хладагенты с низким потенциалом глобального потепления. Чтобы выяснить, насколько они эффективны, есть показатель, называемый коэффициентом энергоэффективности (ERR) — вам нужно выбрать устройство с ERR, близким к четырем или выше.

Ученые отмечают, что главным является поиск решений, которые эффективно работают вместе и смогут быть адаптированы, чтобы избежать затрат на установку и снизить количество потребляемой энергии.

(а) сохранение прохлады только за счет контроля температуры; (b) с использованием всех переменных теплового комфорта Фото: Jesus Lizana

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кто ответственен за невероятную жару в 2023 году.