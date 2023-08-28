Шрамы на теле Земли. Климатический кризис может открыть новые "Врата ада" в России и Канаде

Исследователи полагают, что количество масштабных обвалов может увеличиться из-за экстремальных температур, с которыми столкнулась планета.

Мегаобвал в Батагайке на северо-востоке России, также известный как "Ворота в ад", является крупнейшей геологической особенностью такого рода, по крайней мере, насколько известно ученым. Он расположен в сибирской пустыни и окружен зелеными бореальными лесами, пишет IFLScience.

Хотя данные "Врата ада" исключительны в своих размерах и высоте, это не единственный спад, вызванный климатом, который оставил шрам на поверхности нашей планеты за последние несколько десятилетий.

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Отметим, что термин "мегаспад" не получил широкого распространения среди геологов и не имеет строгого научного определения. Однако он связан с известным термином "спад", который обозначает рыхлую массу материала или камня, упавшую со склона холма, утеса или береговой линии. Как правило, мегаспады возникают в результате нарушения земель землетрясениями, таянием мерзлоты или подрыва реки. Например, когда подобные обрушения происходят в арктических районах в результате таяние богатых льдами участков суши, их называют регрессивными оттепелями.

Ученые отмечают, что кратер Батагайка сегодня является самым крупным из известных примеров регрессивной оттепели, также называемым мегаобвалом. Исследователи отмечают, что кратер имеет глубину около 100 метров, простирается приблизительно на 1 километр и занимает площадь около 77 гектаров. Он расположен в Российской Республике Саха, между населенными пунктами Батагай и Есе-Хайя, в районе богатом вечной мерзлотой.

Несмотря на то, что кратер походит на "рану" от катастрофического события, произошедшего тысячи лет назад, в действительности спад начался всего несколько десятилетий назад и причиной послужило потепление. К слову кратер продолжает увеличиваться и по сей день по мере того, как нагревается планета.

Дело в том, что вечная мерзлота, по сути, скрепляла здесь землю, однако потепление превратило этот "цемент из льда" в воду. В результате земля расшаталась и поддалась — поток мусора понесся вниз по склону к реке.

Ученые отмечают, что по мере того, как земля продолжает опускаться, все больше замерзшей почвы подвергается воздействию тепла, а размер кратера увеличивается. Некоторые предыдущие исследования показали, что "Врата в ад" увеличиваются со скоростью 10-30 метров в год.

Однако это не единственные подобные "врата" на теле Земли. По данным Геологической службы Северо-Западных территорий, некоторые из крупнейших мегаобвалов также расположены на плато Пил, к востоку от гор Ричардсон в Канаде. При этом Россия все же остается "горячей точкой" подобных образований, так как вечная мерзлота покрывает около 65% территории страны.

Исследователи предупреждают, что неумолимый нагрев планеты приводит к возникновению новых оттаиваний вечной мерзлоты. Например, согласно одному из исследований тысячи оползней, вызванных изменениями климата, были обнаружены в высоких широтах Арктики за последние десятилетия. Статистика показывает, что в период с 1984 по 2015 год численность подобных "ран на теле Земли" увеличилась в рекордные 60 раз. Причем большая часть обвалов появилась после четырех особенно жарких лет.

Ученые опасаются, что дальнейшее потепление Земли приведет к тому, что подобных кратеров в дальнейшем будет становиться только больше. Сегодня невозможно предсказать, будут ли они столь массивными как мегаспад в Батагайке, однако то, что они будут не вызывает сомнений.

Ранее Фокус писал о том, что "Врата ада" на северо-востоке России "раскрываются" на 30 м в год.