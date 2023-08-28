Никаких чудес, сплошная наука. Могут ли зеркала на самом деле переворачивать вещи слева направо

Существуют определенные заблуждения относительно зеркал, в результате чего некоторые люди считают, что они обладают почти "магическими" свойствами.

Еще весной видео в Tiktok наделало шуму, показав, что зеркала обладают "магической способностью" видеть даже объект, расположенный за листом бумаги. На самом деле никакой магии в этом не было, сплошная наука — в частности оптика, использующая набор правил, объясняющий как работают зеркала и линзы, пишет IFLScience.

Теперь исследователи сосредоточились на том, чтобы развеять еще одно распространенное заблуждение: зеркала переворачивают объекты слева направо. Это утверждение легко продемонстрировать книгой, понесенной к зеркалу — легко увидеть, что он будет перевернутым назад.

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В данном случае речь идет о плоских зеркалах. Если говорить о вогнутых или выпуклых, все становится немного сложнее, но принципы остаются прежними. Предполагаемый "магический переворот" слева направо или справа налево — всего лишь иллюзия. По сути, наш мозг попросту приходит к неверному выводу.

Экспериментальная установка проста. Найдите вокруг что-нибудь направленное. Подойдет все, что имеет четкую переднюю и заднюю часть. Держите его в руке лицевой стороной вправо, находясь перед зеркалом. Куда указывает предмет в зеркале? В том же направлении. Если бы плоские зеркала в действительности были способны переворачивать объекты, следовало бы задаться вопросом, почему они не переворачивают их сверху вниз.

Исследователи отмечают, правда заключается в том, что объекты в отражении зеркала не меняются в каком-то конкретном направлении. Фактически зеркала создают вывернутую версию нашего мира. Простыми словами, представьте перчатку для правой руки, если вы попробуете одеть ее на левую руку, она не подойдет. Однако все изменится, если вы попробуете вывернуть перчатку. Именно это и делают законы оптики, когда дело касается плоских зеркал.

Если вы посмотрите на объект, вы можете представить себе, что свет движется по прямым линиям между вашими глазами и объектом. Когда свет попадает на зеркало, он отражается в зависимости от угла, под которым он падает на зеркало. Именно этим и объясняется "трюк", когда зеркало якобы способно видеть объект, находящийся за листом бумаги.

Ученые отмечают, что смотреть прямо в зеркало, равно тому, чтобы смотреть на свою идеальную маску, вывернутую наизнанку. Правая сторона маски будет обращена к правой стороне нашего тела. В этот момент можно задаться вопросом, почему тогда переворачивается текст в отражении зеркала? На самом деле, по той же причине — пытаясь посмотреть на текст в зеркале, мы перевернули страницу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как зеркало может "видеть" объекты за листом бумаги.