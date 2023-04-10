Фокус из TikTok. Ученые рассказали, как зеркало может "видеть" объекты за листом бумаги (видео)

Простой, но крайне загадочный эксперимент с зеркалом, предметом и листом бумаги завирусился в TikTok. Исследователи рассказали, как это работает.

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Казалось бы, все достаточно просто: положите лист бумаги на зеркало, а затем поместите за ним предмет. Когда вы начнете двигаться, объект будет появляться в зеркале, даже несмотря на то, что он отделен от зеркала листом бумаги. Эти видео стали вирусными в TikTok и других видеоплатформах — пользователи то и дело удивляются, "откуда зеркало знает, что объект там", пишет IFLScience.

Ученые воспользовались данным моментом и всеобщем ажиотажем, чтобы поговорить о зеркалах и том, какие они "странные". По сути, зеркала достаточно просты, однако они легко могут заставить наш мозг "вскипеть". Первая ошибка заключается в том, что мы наивно полагаем, что зеркала переворачивают изображение. Исследователи отмечают, что мы допускаем эту ошибку из-за того, что люди — вид, который эволюционировал, наблюдая за окружающим миром. Простыми словами, когда мы стоим у зеркала и поднимаем правую руку, нам кажется будто наше отражение поднимает левую руку. На сам деле это не так — рука все еще находится с той же стороны.

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Исследователи отмечают, что в данном моменте нам следует перестать доверять собственному мозгу. Дело в том, что зеркала в действительности не переворачивают вещи, они их выворачивают наизнанку. Хорошим примером в данном случае станут перчатки, подходящие для определенной руки. Если вывернуть левую перчатку наизнанку, она подойдет для правой руки, и наоборот. То же самое делают и зеркала — по сути, они создают и демонстрируют нам вывернутую часть мира.

Для объекта, скрытого за листом бумаги, волшебство происходит, когда вы двигаетесь — ведь в этот момент можно наблюдать закон отражения в более четком действии. Исследователи отмечают, что свет по-прежнему движется прямолинейно, однако в тот момент, когда он сталкивается с зеркалом, он отражается к нашим глазам под тем же углом. В результате возникает виртуальное изображение внутри самого зеркала — объект будто бы оживает по ту сторону, в зазеркалье.

Простыми словами, пока существует путь между объектом и нашими глазами, который падает на зеркало под одним и тем же углом, изображение этого скрытого объекта будет появляться "внутри" зеркала.

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