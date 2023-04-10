Фокус із TikTok. Вчені розповіли, як дзеркало може "бачити" об'єкти за аркушем паперу (відео)

Простий, але вкрай загадковий експеримент із дзеркалом, предметом та аркушем паперу завірусився у TikTok. Дослідники розповіли як це працює.

Related video

Здавалося б, все досить просто: покладіть аркуш паперу на дзеркало, а потім поставте за ним предмет. Коли ви почнете рухатися, об'єкт з'являтиметься у дзеркалі, навіть попри те, що він відокремлений від дзеркала аркушем паперу. Ці відео стали вірусними в TikTok та інших відеоплатформах — користувачі раз у раз дивуються, "звідки дзеркало знає, що об'єкт там", пише IFLScience.

Вчені скористалися цим моментом і загальним ажіотажем, щоб поговорити про дзеркала і те, які вони "дивні". По суті, дзеркала досить прості, проте вони легко можуть змусити наш мозок "закипіти". Перша помилка полягає в тому, що ми наївно вважаємо, що дзеркала перевертають зображення. Дослідники зазначають, що ми припускаємося цієї помилки через те, що люди — вид, який еволюціонував, спостерігаючи за навколишнім світом. Простими словами, коли ми стоїмо біля дзеркала і підіймаємо праву руку, нам здається, що наше відображення підіймає ліву руку. Насправді це не так — рука все ще знаходиться з того ж боку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що в даному моменті нам слід припинити довіряти власному мозку. Річ у тому, що дзеркала насправді не перевертають речі, вони їх вивертають навиворіт. Хорошим прикладом у цьому випадку стануть рукавички, які підхлдять для певної руки. Якщо вивернути ліву рукавичку навиворіт, вона підійде для правої руки, і навпаки. Те саме роблять і дзеркала — по суті вони створюють і демонструють нам вивернуту частину світу.

Для об'єкта, прихованого за аркушем паперу, чари відбуваються, коли ви рухаєтеся — адже в цей момент можна спостерігати закон відображення у чіткішій дії. Дослідники відзначають, що світло, як і раніше, рухається прямолінійно, проте в той момент, коли воно стикається з дзеркалом, воно відображається для наших очей під тим же кутом. Таким чином виникає віртуальне зображення всередині самого дзеркала — об'єкт ніби оживає по той бік, у дзеркалі.

Простими словами, поки існує шлях між об'єктом і нашими очима, який падає на дзеркало під тим самим кутом, зображення цього прихованого об'єкта буде з'являтися "всередині" дзеркала.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали дієвий спосіб, який допоможе відрізнити правду від брехні.