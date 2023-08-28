Внеземная встреча: могут ли луноходы Индии и Китая встретится на Луне (фото)

Сейчас на спутнике Земли работают только два лунохода: индийский "Прагьян" и китайский "Юйту-2".

Сейчас исследуют Луну только два лунохода, которые прибыли туда в разное время. Еще в 2019 году в рамках миссии "Чанъэ-4" на спутнике Земли начал свою работу китайский аппарат "Юйту-2". А совсем недавно компанию ему создал индийский аппарат "Прагьян" из миссии "Чандраян-3". Но могут ли они встретиться? Об этом пишет Hindustan Times.

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Меньше недели назад успешной посадкой в районе Южного полюса Луны завершился важный этап индийской лунной миссии "Чандраян-3". Вместе с посадочным аппаратом "Викрам" исследовать Луну прилетел луноход "Прагьян". Как уже писал Фокус, это аппарат успешно выкатился на поверхность Луны из посадочного модуля еще 24 августа, а 25 августа индийские ученые показали видео, как это происходило. К тому же индийское космическое агентство показало, как выглядят оба аппарата с орбиты вокруг Луны, как уже писал Фокус.

До этого приземления единственным луноходом на спутнике Земли, который остается в рабочем состоянии, был "Юйту-2". Хотя Китай неохотно распространяет информацию о состоянии своего лунохода, все же известно, что он продолжает свою работу спустя 4 года после приземления на Луне. Он двигается в то время, когда на нашем спутнике день и переходит в спящий режим, когда здесь наступает ночь.

Ночи на Луне не только очень холодные, когда температура опускается ниже минус 170 градусов Цельсия, но и естественно сюда попадает очень мало солнечного света. Этот свет необходим для зарядки батарей лунохода.

Стоит сказать, что китайский луноход вместе с посадочным модулем впервые совершили посадку на обратной стороне Луны. А Индия впервые смогла совершить посадку своих аппаратов в районе Южного полюса на видимой стороне Луны.

Слева - луноход "Прягьян", справа - луноход "Юйту-2" Фото: Hindustan Times

"Юйту-2" приземлился в кратере фон Карман, который в свою очередь входит в состав огромного кратера Бассейн Южный полюс-Эйткен. Координаты места приземления китайского аппарата: 45,45 южной широты и 177,58 восточной долготы. А луноход "Прагьян" приземлился в этой точке на Луне: 69,36 южной широты и 32,34 восточной долготы.

Индийский астроном Сайед Ахмед считает, что сейчас оба аппарата разделяют примерно 1948 км. Но астроном Шанмуга Субраманиан, считает, что луноходы находятся на расстоянии примерно 1891 км друг от друга плюс-минус 5 км.

Астроном Шанмуга Субраманиан, считает, что луноходы находятся на расстоянии примерно 1891 км друг от друга Фото: X (Twitter)

Но оба ученые сходятся во мнении, что даже малейших шансов на встречу индийского и китайского луноходов нет. Во-первых, "Юйту-2" за все эти годы проехал не так и далеко от места посадки, а "Прагьян" рассчитан на то, что он сможет проехать максимум 500 метров от посадочного модуля.

Но самое главное, что индийский луноход не рассчитан на длительную работу и должен завершить свои исследования Луны за 1 лунный день, то есть за 2 земные недели. Когда наступит ночь, он должен перестать работать.

Кстати, в 2024 году Китай планирует отправить на Луну новую миссию – "Чанъэ-6". В рамках этой миссии впервые в истории будет собран лунный реголит на обратной стороне спутника Земли. После этого китайский космический аппарат доставит эти образцы на Землю.

Фокус уже писал о планах Китая и США по освоению Луны, а также о том, почему эти две страны и Индия так заинтересованы именно в южном полярном регионе спутника Земли.

Что касается орбитальных аппаратов, которые сейчас вращаются вокруг Луны, то их всего шесть: четыре принадлежат NASA, один – Индии и один — Южной Корее.