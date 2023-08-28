Волк, который изменил все. Всего один самец смог возродить целую умирающую экосистему

Исследователи рассказали о Старом сером парне, который неожиданно появился на отдаленном острове и вернул к жизни едва живую дикую природу.

Эта история произошла в 1997 году, когда одинокому волку удалось пересечь ледяной мост, на короткое время соединивший Канаду и отдаленный остров Рояль, расположенный у побережья Мичигана на озере Верхнее. Особенность этой истории заключается в том, что фактически всего одному самцу, которого прозвали Старым серым парнем удалось вернуть к жизни угасающую экосистему, пишет Science Alert.

По словам первого автора исследования, эколога из Мичиганского технологического университета Сары Хой, этому волку удалось не только возродить местную угасающую популяцию волков, пострадавшую от болезней и инбридинга, но и запустило невероятные каскадные эффекты, которые улучшили здоровье всей лесной экосистемы.

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Исследователи отмечают, что инбридинг и низкое генетическое разнообразие давно вызывают серьезную озабоченность у ученых. Однако теперь исследование показывает, что генетические проблемы одной популяции фактически влияют не только на конкретную популяцию и увеличивают риск ее вымирания, но также оказывают серьезное влияние на окружающую дикую природу.

Известно, что первые волки прибыли на остров еще в конце 1940-х годах. Тогда х основной добычей стали лоси, что положило начало самому продолжительному исследованию системы хищник-жертва. Однако к 1980-м годам волки оказались в беде из-за собачьего варвовируса — в результате и численность сократилась с полусотни до 12. Со временем болезнь исчезла, однако популяции не сразу удалось восстановиться, основной причиной стал серьезный инбридинг, приведший к снижению репродуктивного успеха, а также ухудшению здоровья, в том числе деформации позвоночника, которые часто наблюдаются у чистопородны собак.

По словам Хой, прибытие мигранта, которого ученые прозвали "М93", или Старый серый парень, он не был связан с этой популяцией привело к тому, что он быстро стал племенным самцом в одной из трех местных стай и произвел на свет 34 щенка, что значительно улучшило здоровье всей популяции, а также уровень смертности их добычи.

Исследователи отмечают, что лоси весьма прожорливы и поглощают около 14 килограммов растительности в день. Набравшаяся сил популяция волков уменьшила численность лосей, что позволило вернуть в лес равновесие. Например, наиболее заметно это сказалось на елях бальзамических, которые, как правило, используются для создания рождественских венков. Ученые обнаружили, что из-за сокращения популяции лосей деревья начали расти темпами, которые не наблюдались здесь десятилетиями. Это оказалось жизненно важно для возобновления леса, множества видов растений и животных, которые от него зависят.

Хой отмечает, что положительное воздействие с появлением М93 продолжалось около 10 лет, а затем ситуация вновь ухудшилась. К 2008 году, через два года после его смерти, 60 процентов генофонда популяции волков было унаследовано от M93, что привело к возобновлению генетического ухудшения.

Сам М93 начал размножаться со своей дочерью после смерти своей партнерши. В результате одновременный инбридинг двух членов вызвал быстрое сокращение популяции уже к 2015 году. В результате осталось всего два волка: пара отец-дочь, которые также были сводными братьями и сестрами.

К счастью, в 2018 году началась программа восстановления, которая вернула баланс в популяцию, и в настоящее время на острове обитают коло трех десятков волков и чуть менее тысячи лосей. Хой отмечает, что этот уникальный случай является примером того, как внедрение небольшого количества особей к популяции, находящейся под угрозой, может значительно улучшить ситуацию не только для конкретных животных, но и экосистемы в целом.

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