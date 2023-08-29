Вероятность дождя равна 30%: синоптики рассказали, как это вообще понимать

По словам метеорологов, все дело в том, как рассчитывается вероятность осадков для каждого региона.

Логично было бы предположить, что 30-процентная вероятность дождя означает 30% вероятности дождя в вашем регионе, но на самом деле не все так просто, пишет IFLScience.

Также некоторые люди полагают, что 30-процентная вероятность дождя означает, что в целом в регионе существует 100-процентра вероятность дождя, но осадки ожидаются только на 30% этой площади. По словам синоптиков, и такое предположение является неправильным.

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Хотя последний вариант все же ближе к правде, но он упускает кое-что важное. Все дело в том, как рассчитывает прогноз осадков, где учитывается как уровень достоверности прогноза, так и площадь, на которой должен пройти дождь.

"Вероятность осадков в прогнозах – один из наименее понятных элементов предсказаний погоды. Подводя итог, можно сказать, что вероятность осадков – это статистическая вероятность 0,025 сантиметра или более осадков в данной области в отдельно взятой прогнозируемой области в указанный период времени", — говорят в британской Национальной метеорологической службе.

Для того, чтобы спрогнозировать вероятность осадков, синоптики умножают площадь территории, где по их мнению, должен пройти дождь, на то, насколько они уверены в своем прогнозе, что именно в этой области выпадут осадки.

Синоптики приводят следующие примеры, которые позволяют спрогнозировать 40-процентную вероятность дождя.

"Если синоптик на 80% уверен в том, что дождь пройдет, но ожидает, что осадков стоит ждать лишь на 50% прогнозируемой территории, то в прогнозе погоды будет указана "40-процентная вероятность дождя" для исследуемого региона", — говорят метеорологи.

В другом случае, если синоптик ожидает приближение обширной области осадков со 100-процентным покрытием, но уверен всего на 40%, что осадки достигнут прогнозируемого региона, тогда это также будет описано, как "40-процентной вероятности осадков".

Напомним, недавно метеорологи развеяли самые популярные мифы об осадках. Например, какой формы дождевые капли, и почему так сложно спрогнозировать снег.