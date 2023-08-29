Снизил риск сердечных заболеваний на 65%. Прошли первые испытания нового препарата

На поле боя со смертельно опасными недугами сердечно-сосудистой системы, кажется, появился новый боец, который показал великолепные результаты уже в ранних испытаниях.

Сердечно-сосудистые заболевания — это серьезная проблема, являющаяся основной причиной ухода из жизни людей во всем мире. Обычные методы, такие как более здоровая диета или физические упражнения, не всегда помогают. И даже таблетки, предназначенные для борьбы с виновником возникновения заболевания, пока не очень эффективны. Но на горизонте появился новый препарат, который уже показал впечатляющие результаты в борьбе с вредителем, пишет Science Alert.

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Особая молекула, известная как липопротеин а (Lp(a)), является своего рода главным катализатором возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Представьте себе, что это гость на вечеринке, который любит задерживаться, при этом сам продолжает приглашать все больше людей. Действия Lp(a) могут привести к закупорке артерий, что влечет за собой проблемы с сердцем и даже инсульт. Еще хуже то, что, как только Lp(a) появляется, ее трудно прогнать. Но недавно появился мувалаплин — новый пероральный препарат, который обещает решить проблему с нежеланным гостем.

У этого препарата интересный подход. Вместо того чтобы пытаться избавиться от Lp(a) после ее образования, он стремится превентивно предотвратить это образование, пресекая развитие недуга в зародыше.

Доктор Стивен Николлс, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям из Monash Health, и его команда решили проверить, насколько безопасен этот новый препарат и действительно ли он работает. Они протестировали его на 114 добровольцах разного возраста, происхождения и пола.

Вот что они обнаружили в ходе эксперимента:

Препарат действует довольно быстро. Уже через сутки после приема препарата наблюдалось снижение уровня Lp(a) в крови. Причем чем больше препарата они принимали, тем лучше были результаты: у некоторых людей снижение составило до 65%.

Это дало долгосрочный эффект. Это было не просто краткосрочное решение проблемы. Снижение уровня Lp(a) сохранялось в течение примерно 50 дней после приема последней дозы препарата.

Отсутствие серьезных побочных эффектов. Все препараты могут иметь побочные эффекты, и этот препарат не был исключением. Некоторые люди испытывали головную боль, боль в спине и некоторые другие легкие симптомы, но они продолжались недолго и не были связаны с количеством принятого препарата.

Это было многообещающее начало, но это был только первый шаг. Главная цель заключалась в том, чтобы выяснить, безопасен ли мувалаплин для людей. И пока, судя по всему, это так. Однако, поскольку это было небольшое испытание, пока еще сложно сказать, насколько эффективен этот препарат для всех.

Сейчас проводится второй раунд испытаний мувалаплина с участием гораздо большей группы добровольцев. Это должно дать исследователям более полное представление о том, насколько эффективно работает препарат. Если он и дальше будет показывать хорошие результаты, то следующим шагом станет изучение долгосрочных рисков в течение нескольких лет.

Одним словом, появление этого препарата и его эффективность может послужить прочным фундаментом для серьезного прорыва в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Радоваться этому пока рано, ведь испытания находятся только на начальной стадии, но надежда для миллионов людей по всему миру, уже появилась на горизонте.

Ранее Фокус писал о быстром способе диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, требующем не более 30 секунд. Исследователи считают, этот метод является эффективным способом ранней диагностики в особенности у молодых, в остальном здоровых, людей.

Также Фокус писал о том, что диабетики-одиночки более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чувство одиночества может причинять больше вреда, чем мы думали, особенно больным диабетом людям.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.