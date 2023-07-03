Убийственное одиночество. Диабетики-одиночки более подвержены сердечным заболеваниям

Чувство одиночества может причинять больше вреда, чем мы думали, особенно больным диабетом, поскольку десятилетнее исследование связало одиночество с риском сердечных заболеваний.

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Диабет уже является заболеванием, которое требует тщательного контроля и только набирает обороты по всему миру. Теперь исследования показывают, что у пациентов с диабетом есть еще один элемент, за которым необходимо следить: одиночество. Всестороннее десятилетнее исследование показало, что одиночество может представлять больший риск развития сердечных заболеваний у диабетиков, чем другие привычные факторы риска, такие как диета, курение и физическая активность, пишет ScienceAlert.

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Мы уже знаем, что наш образ жизни, например, то, что мы едим, как много двигаемся и курим, в значительной степени влияет на наше здоровье. Но теперь, похоже, нам надо учитывать и наше эмоциональное благополучие, в частности, уровень одиночества, который также может играть значительную роль в нашем общем здоровье.

В прошлом исследования показали связь между чувством одиночества и более ранней, чем ожидалось, смертью. Социальная изоляция также была связана с повышенным риском развития деменции, сердечных заболеваний и инсульта. В новом исследовании, проведенном Европейским обществом кардиологов, одиночество рассматривается как фактор риска именно для диабетиков.

Исследователи изучили более 18 500 диабетиков в возрасте 37-73 лет из Биобанка Великобритании — большой базы данных, содержащей медицинскую и генетическую информацию о более чем 500 000 человек. На основании ответов на вопросы анкеты эти люди оценивали свое восприятие одиночества.

Через десять лет у 3 247 из этих пациентов развились сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). После учета таких факторов риска, как возраст, пол, уровень холестерина и индекс массы тела, исследование показало, что вероятность развития ССЗ у людей с самыми высокими показателями одиночества была на 26% выше, чем у людей с самыми низкими показателями. Одиночество оказалось выше диеты, курения, депрессии и физической активности в качестве фактора, способствующего развитию ССЗ, но все же уступало уровню холестерина, индексу массы тела и функции почек.

Исследование предлагает интересный взгляд на роль социальных отношений в нашем физическом здоровье. Исследователи провели важное различие между одиночеством и чувством одиночества. Жизнь в одиночестве или отсутствие частого участия в общественной деятельности не обязательно повышает риск развития ССЗ. Напротив, решающее значение имеет качество социальных взаимодействий.

"Качество социальных контактов, по-видимому, более важно для здоровья сердца диабетиков, чем количество социальных контактов", — заявил автор исследования Лу Ци из Университета Тулейн. Он призвал одиноких пациентов с диабетом искать группы или занятия с общими интересами, подчеркивая важность борьбы с одиночеством для физического и эмоционального здоровья. Кроме того, Ци предлагает медицинским работникам включать вопросы об одиночестве в обычную оценку состояния здоровья пациентов с диабетом, направляя тех, кто борется с чувством одиночества, в службы психического здоровья.

Это исследование дополняет наше понимание сложных аспектов здоровья, показывая, что наше эмоциональное состояние, особенно чувство одиночества, тесно связано с физическим здоровьем и играет важную роль, особенно для тех, у кого уже есть такие заболевания, как диабет.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что изоляция истощает наш организм подобно голоду. Исследование показало, что жизнь в одиночестве может сделать людей более восприимчивыми к негативным последствиям социальной изоляции.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.