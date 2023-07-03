Убивча самотність. Діабетики-одинаки більш схильні до серцевих захворювань

Почуття самотності може завдавати більше шкоди, ніж ми думали, особливо хворим на діабет, оскільки десятирічне дослідження пов'язало самотність із ризиком серцевих захворювань.

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Діабет уже є захворюванням, яке потребує ретельного контролю і тільки набирає обертів по всьому світу. Тепер дослідження показують, що у пацієнтів з діабетом є ще один елемент, за яким необхідно стежити: самотність. Всебічне десятирічне дослідження показало, що самотність може становити більший ризик розвитку серцевих захворювань у діабетиків, ніж інші звичні фактори ризику, як-от дієта, куріння та фізична активність, пише ScienceAlert.

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Ми вже знаємо, що наш спосіб життя, наприклад, те, що ми їмо, як багато рухаємося та куримо, значною мірою впливає на наше здоров'я. Але тепер, схоже, нам треба враховувати і наше емоційне благополуччя, зокрема, рівень самотності, який також може відігравати значну роль у нашому загальному здоров'ї.

У минулому дослідження показали зв'язок між почуттям самотності та більш ранньою, ніж очікувалося, смертю. Соціальна ізоляція також була пов'язана з підвищеним ризиком розвитку деменції, серцевих захворювань та інсульту. У новому дослідженні, проведеному Європейським товариством кардіологів, самотність розглядається як фактор ризику саме для діабетиків.

Дослідники вивчили понад 18 500 діабетиків у віці 37-73 років з Біобанку Великої Британії — великої бази даних, яка містить медичну та генетичну інформацію про більш ніж 500 000 осіб. На підставі відповідей на запитання анкети ці люди оцінювали своє сприйняття самотності.

Через десять років у 3 247 із цих пацієнтів розвинулися серцево-судинні захворювання (ССЗ). Після врахування таких факторів ризику, як вік, стать, рівень холестерину та індекс маси тіла, дослідження показало, що ймовірність розвитку ССЗ у людей з найвищими показниками самотності була на 26% вищою, ніж у людей з найнижчими показниками. Самотність виявилася вищою за дієту, паління, депресію і фізичну активність як фактор, що сприяє розвитку ССЗ, але все ж поступалася рівню холестерину, індексу маси тіла і функції нирок.

Дослідження пропонує цікавий погляд на роль соціальних відносин у нашому фізичному здоров'ї. Дослідники провели важливу відмінність між самотністю та відчуттям самотності. Життя на самоті або відсутність частої участі в громадській діяльності не обов'язково підвищує ризик розвитку ССЗ. Навпаки, вирішальне значення має якість соціальних взаємодій.

"Якість соціальних контактів, мабуть, важливіша для здоров'я серця діабетиків, ніж кількість соціальних контактів", — заявив автор дослідження Лу Ці з Університету Тулейн. Він закликав самотніх пацієнтів з діабетом шукати групи або заняття зі спільними інтересами, наголошуючи на важливості боротьби з самотністю для фізичного та емоційного здоров'я. Крім того, Ци пропонує медичним працівникам включати питання про самотність у звичайну оцінку стану здоров'я пацієнтів з діабетом, направляючи тих, хто бореться з почуттям самотності, до служб психічного здоров'я.

Це дослідження доповнює наше розуміння складних аспектів здоров'я, показуючи, що наш емоційний стан, особливо почуття самотності, тісно пов'язане з фізичним здоров'ям і відіграє важливу роль, особливо для тих, у кого вже є такі захворювання, як діабет.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що ізоляція виснажує наш організм подібно до голоду. Дослідження показало, що життя на самоті може зробити людей більш сприйнятливими до негативних наслідків соціальної ізоляції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.