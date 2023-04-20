Зголодніти за спілкуванням. Учені з'ясували, що соціальна ізоляція виснажує організм подібно до голоду

Незважаючи на те, що проведення часу на самоті може бути корисним для декого, нове дослідження показує, що життя на самоті може зробити людей більш сприйнятливими до негативних наслідків соціальної ізоляції.

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Люди — соціальні істоти, у цьому немає жодних сумнівів. Наша соціальна потреба, як і досвід соціалізації, розвивалися десятками тисяч років і, здається, назавжди вкоренилися в нас. Ми потребуємо спілкування, як води, повітря та їжі. Але вчені з'ясували, що тривала ізоляція може зашкодити нам не тільки в моральному плані, а й буквально фізично, пише Science Alert.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Віденського університету в Австрії та Кембриджського університету у Великій Британії, засвідчило, що самотність упродовж усього лише восьми годин може виснажити вашу енергію та змусити вас почуватися такою самою втомленою, нібито ви не їли впродовж восьми годин. Це відкриття свідчить про настільки високий рівень впливу соціальних потреб на нас і наш організм, що самотність може викликати почуття голоду.

Дослідження також показало, що люди, які живуть на самоті або прагнуть соціальної взаємодії, частіше за інших відчувають фізичні наслідки самотності. Автори дослідження вважають, що в цьому винна гомеостатична реакція організму: коли нам бракує соціальних зв'язків, наш організм реагує таким чином, що це забирає в нас енергію.

Під час дослідження проводилися як лабораторні, так і польові експерименти. Для лабораторних тестів 30 жінок-добровольців були обстежені протягом трьох окремих восьмигодинних періодів. Один день у них не було соціальних контактів, інший день — їжі, а на третій день — ні того, ні іншого. Учасниці повідомляли про свій рівень стресу, настрій і втому, а також вимірювали частоту серцевих скорочень і рівень кортизолу.

У польовому експерименті взяли участь 87 осіб з Австрії, Італії та Німеччини під час заходів із блокування COVID-19 у квітні та травні 2020 року. Вони провели в ізоляції щонайменше вісім годин і повідомляли про свій рівень стресу, настрій і втому через застосунок для смартфона.

Результати обох тестів засвідчили, що найбільше від ізоляції страждали ті, хто жив один або був більш товариським. Їхній рівень енергії значно знижувався в дні, коли вони не спілкувалися з людьми, порівняно з днями, коли вони спілкувалися з людьми недовго. Порівняння між відсутністю соціальної взаємодії та відсутністю їжі цілком правомірне, а наслідки самотності викликають тривогу.

Психолог Джорджія Сілані з Віденського університету попереджає, що в міру збільшення часу, проведеного в ізоляції, шкода може посилюватися. Попередні дослідження пов'язують самотність із такими проблемами громадського здоров'я, як ожиріння, і існує значний ризик передчасної смерті через соціальну ізоляцію.

З іншого боку, проведення часу на самоті може бути корисним для деяких людей з погляду їхнього благополуччя. Вся справа в тому, щоб знайти правильний баланс. Необхідні подальші дослідження, щоб вивчити ці асоціації та зрозуміти безпосередні механізми, що лежать в основі зв'язку між тривалою самотністю і втомою.

Крім того, результати цього дослідження можуть мати значення для лікування деяких психічних розладів, які пов'язані з соціальною ізоляцією і втомою. Наприклад, людям з депресією або тривожністю може бути корисним втручання, яке допоможе їм зберегти соціальні зв'язки і збільшити соціальну підтримку, оскільки це потенційно може поліпшити їхній енергетичний рівень і загальне самопочуття. Також, ці результати можуть допомогти в розробці нових методів лікування синдрому хронічної втоми, який характеризується сильною втомою і часто передбачає соціальну ізоляцію через обмеження, які він накладає на повсякденну діяльність людини. Загалом, це дослідження дає цінне уявлення про складний взаємозв'язок між соціальною ізоляцією, рівнем енергії та здоров'ям, а також пропонує перспективні напрямки для майбутніх досліджень і втручань.

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