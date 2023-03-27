Перевірка на Плюшкіна. Психологиня назвала три контрольні ознаки у поведінці людей

Психолог виділяє три попереджувальні ознаки, за якими можна визначити, чи є ви таємним "Плюшкіним".

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Якщо ваш гараж завалений стосами журналів, шафи переповнені багаторічними паперами, а кухонних поверхонь не видно, настав час насторожитися. Однак не варто турбуватися, якщо у вас "скупчилося сміття" або десь розташувалася колекція антикварних чайників, оскільки це не типові прояви накопичення, пише Daily Mail.

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Докторка Шерон Морейн, британська експертка із проблем накопичення, розповіла про "червоні прапорці", які можуть вказувати на ранні ознаки. Вона виділяє три види або "стовпа" проблемної поведінки, першою з яких є надмірне накопичення, наприклад, замовлення численних посилок через інтернет або купівля продуктів оптом через страх, що вони закінчаться.

Друга складова проблемної поведінки при накопиченні пов'язана з когнітивними або емоційними труднощами при рятуванні від речей. Наприклад, батьки можуть зберігати старі іграшки, одяг чи навіть молочні зуби своїх дітей із сентиментальних причин. Крім того, когнітивні причини накопичення можуть включати почуття перевантаженості термінами роботи або труднощі з прийняттям рішень, що призводить до затягування процесу позбавлення речей в будинку.

Третій компонент — це безлад у житлових приміщеннях. Докторка Морейн заявила, що люди зазвичай звертаються за допомогою з приводу проблеми накопичення у віці близько 60 років, але вона може поступово розвиватися, починаючи з раннього дорослого віку. Хоча психічний розлад, пов'язаний з накопиченням, спостерігається тільки в одного з 40 осіб, багато інших перебувають десь на одній лінії, де в них занадто багато речей і вони не можуть їх упорядкувати, що викликає занепокоєння гостей, які приходять до їхнього будинку, через безладдя.

До відомих попереджувальних ознак належать стоси журналів та газет, які люди зберігають роками. Інші ознаки — неможливість бачити кухонні поверхні через безлад чи неможливість пересуватися по кімнаті через нагромадження предметів. Звернення за допомогою для вирішення цих проблем може допомогти людині покращити свої житлові умови та запобігти ескалації поведінки накопичувача.

Хороша новина полягає в тому, що люди середнього віку, що колекціонують такі предмети як футбольні картки або іграшкові машинки, зазвичай не схильні до ризику стати барахольщиками. За словами докторки Морейн, люди, які колекціонують предмети, зазвичай добре їх систематизують і, отже, не займаються накопиченням. Крім того, наявність безладного ящика або однієї неакуратної шафи, як у Моніки із серіалу "Друзі", зазвичай не є проблемою, якщо це не викликає сильного стресу.

Поведінка, пов'язана з накопиченням, проявляється, коли безлад стає непереборним, заважає повсякденній діяльності і виходить з-під контролю. Люди, які пережили Другу світову війну, більш схильні до накопичення речей, можливо тому, що вони стикалися з нормуванням і були стурбовані нестачею продуктів.

Сім'ї з маленькими дітьми можуть відчувати труднощі через скупчення іграшок та одягу в будинку, але універсальні стратегії можуть допомогти запобігти безладу. Докторка Морейн радить наводити порядок чи сортувати речі частіше, можливо, навіть щотижня, а не покладатися на щорічне весняне прибирання. Коли в будинку є певне місце, стає важче створювати безлад, і легше без особливих роздумів складати речі в потрібний ящик або шафу.

Докторка Морейн радить відмовитися від методу Марі Кондо, коли викидається все, що не "викликає радості". Натомість вона рекомендує починати з малого і нарощувати зусилля, а не намагатися за один раз навести лад у всьому будинку чи кімнаті. Таким чином, люди можуть досягти більшого прогресу, ніж вони могли б очікувати.

Раніше Фокус писав про те, як перепрограмувати свій мозок, щоб почати любити понеділки. Набагато простіше змінити своє ставлення до того, що відбувається, ніж "видалити" дні тижня зі свого життя.