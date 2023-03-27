Проверка на Плюшкина. Психолог назвал три контрольных признака в поведении людей

Психолог выделяет три предупреждающих признака, по которым можно определить, являетесь ли вы тайным "Плюшкиным".

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Если ваш гараж завален кипами журналов, шкафы переполнены многолетними бумагами, а кухонные поверхности не видно, пора насторожиться. Однако не стоит беспокоиться, если у вас "скопился мусор" или где-то расположилась коллекция антикварных чайников, поскольку это не типичные проявления накопительства, пишет Daily Mail.

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Доктор Шэрон Морейн, британский эксперт по проблемам накопительства, рассказала о "красных флажках", которые могут указывать на ранние признаки. Она выделяет три вида или "столпа" проблемного поведения, первым из которых является чрезмерное накопление, например, заказ многочисленных посылок через интернет или покупка продуктов оптом из-за страха, что они закончатся.

Вторая составляющая проблемного поведения при накопительстве связана с когнитивными или эмоциональными трудностями при избавлении от вещей. Например, родители могут хранить старые игрушки, одежду или даже молочные зубы своих детей по сентиментальным причинам. Кроме того, когнитивные причины накопительства могут включать в себя чувство перегруженности сроками работы или трудности с принятием решений, что приводит к затягиванию процесса избавления от вещей в доме.

Третий компонент – это беспорядок в жилых помещениях. Доктор Морейн заявила, что люди обычно обращаются за помощью по поводу проблемы накопительства в возрасте около 60 лет, но она может развиваться постепенно, начиная с раннего взрослого возраста. Хотя психическое расстройство, связанное с накопительством, наблюдается только у одного из 40 человек, многие другие находятся где-то на одной линии, где у них слишком много вещей и они не могут их упорядочить, что вызывает беспокойство у гостей, приходящих в их дома, из-за беспорядка.

К узнаваемым предупреждающим признакам относятся кипы журналов и газет, которые люди хранят годами. Другие признаки – невозможность видеть кухонные поверхности из-за беспорядка или невозможность передвигаться по комнате из-за нагромождения предметов. Обращение за помощью для решения этих проблем может помочь человеку улучшить свои жилищные условия и предотвратить эскалацию поведения накопителя.

Хорошая новость заключается в том, что люди среднего возраста, коллекционирующие такие предметы, как футбольные карточки или игрушечные машинки, обычно не подвержены риску стать барахольщиками. По словам доктора Морейна, люди, коллекционирующие предметы, обычно хорошо их систематизируют и, следовательно, не занимаются накопительством. Кроме того, наличие беспорядочного ящика или одного неаккуратного шкафа, как у Моники из сериала "Друзья", обычно не является проблемой, если это не вызывает сильного стресса.

Поведение, связанное с накопительством, проявляется, когда беспорядок становится непреодолимым, мешает повседневной деятельности и выходит из-под контроля. Люди, пережившие Вторую мировую войну, более склонны к накопительству вещей, возможно, потому, что они сталкивались с нормированием и были обеспокоены нехваткой продуктов.

Семьи с маленькими детьми могут испытывать трудности из-за скопления игрушек и одежды в доме, но универсальные стратегии могут помочь предотвратить беспорядок. Доктор Морейн советует наводить порядок или сортировать вещи чаще, возможно, даже еженедельно, а не полагаться на ежегодную весеннюю уборку. Когда у всего в доме есть определенное место, становится труднее создавать беспорядок, и легче без особых раздумий складывать вещи в нужный ящик или шкаф.

Доктор Морейн советует отказаться от метода Мари Кондо, когда выбрасывается все, что не "вызывает радости". Вместо этого она рекомендует начинать с малого и наращивать усилия, а не пытаться за один раз навести порядок во всем доме или комнате. Таким образом, люди могут добиться большего прогресса, чем они могли бы ожидать.

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