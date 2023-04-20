Изголодаться по общению. Ученые выяснили, что социальная изоляция истощает организм подобно голоду

Несмотря на то, что проведение времени в одиночестве может быть полезным для некоторых, новое исследование показывает, что жизнь в одиночестве может сделать людей более восприимчивыми к негативным последствиям социальной изоляции.

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Люди – социальные существа, в этом нет никаких сомнений. Наша социальная потребность, как и опыт социализации развивались десятками тысяч лет и кажется навсегда укоренились в нас. Мы нуждаемся в общении, как в воде, воздухе и пище. Но ученые выяснили, что длительная изоляция может навредить нам не только в моральном плане, но и буквально физически, пишет Science Alert.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Венского университета в Австрии и Кембриджского университета в Великобритании, показало, что одиночество в течение всего лишь восьми часов может истощить вашу энергию и заставить вас чувствовать такую же усталость, как если бы вы не ели в течение восьми часов. Данное открытие свидетельствует о настолько высоком уровне влияния социальных потребностей на нас и наш организм, что одиночество может вызвать чувство голода.

Исследование также показало, что люди, живущие в одиночестве или стремящиеся к социальному взаимодействию, чаще других ощущают физические последствия одиночества. Авторы исследования считают, что в этом виновата гомеостатическая реакция организма: когда нам не хватает социальных связей, наш организм реагирует таким образом, что это отнимает у нас энергию.

В ходе исследования проводились как лабораторные, так и полевые эксперименты. Для лабораторных тестов 30 женщин-добровольцев были обследованы в течение трех отдельных восьмичасовых периодов. Один день у них не было социальных контактов, другой день – еды, а на третий день – ни того, ни другого. Участницы сообщали о своем уровне стресса, настроении и усталости, а также измеряли частоту сердечных сокращений и уровень кортизола.

В полевом эксперименте приняли участие 87 человек из Австрии, Италии и Германии во время мероприятий по блокировке COVID-19 в апреле и мае 2020 года. Они провели в изоляции не менее восьми часов и сообщали о своем уровне стресса, настроении и усталости через приложение для смартфона.

Результаты обоих тестов показали, что больше всего от изоляции страдали те, кто жил один или был более общительным. Их уровень энергии значительно снижался в дни, когда они не общались с людьми, по сравнению с днями, когда они общались с людьми недолго. Сравнение между отсутствием социального взаимодействия и отсутствием пропитания вполне правомерно, а последствия одиночества вызывают тревогу.

Психолог Джорджия Силани из Венского университета предупреждает, что по мере увеличения времени, проведенного в изоляции, ущерб может усугубляться. Предыдущие исследования связывают одиночество с такими проблемами общественного здоровья, как ожирение, и существует значительный риск преждевременной смерти из-за социальной изоляции.

С другой стороны, проведение времени в одиночестве может быть полезным для некоторых людей с точки зрения их благополучия. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить эти ассоциации и понять непосредственные механизмы, лежащие в основе связи между длительным одиночеством и усталостью.

Кроме того, результаты данного исследования могут иметь значение для лечения некоторых психических расстройств, которые связаны с социальной изоляцией и усталостью. Например, людям с депрессией или тревожностью может быть полезно вмешательство, которое поможет им сохранить социальные связи и увеличить социальную поддержку, так как это потенциально может улучшить их энергетический уровень и общее самочувствие. Также, эти результаты могут помочь в разработке новых методов лечения синдрома хронической усталости, который характеризуется сильной усталостью и часто предполагает социальную изоляцию из-за ограничений, которые он накладывает на повседневную деятельность человека. В целом, данное исследование дает ценное представление о сложной взаимосвязи между социальной изоляцией, уровнем энергии и здоровьем, а также предлагает перспективные направления для будущих исследований и вмешательств.

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