Потерянные секреты Черкасс: последние находки опровергают российскую версию происхождения города (фото)

От глиняной посуды до останков древних жителей, археологические находки в Черкассах рассказывают уникальную историю развития этого города.

Несмотря на войну, благодаря усилиям Вооруженных Сил Украины, в этом году в сердце Черкасс возобновили археологические исследования, которые проводит Черкасская экспедиция Института археологии НАН Украины под руководством старшего научного сотрудника отдела археологии Крыма и Северо-Западного Причерноморья кандидата исторических наук Дмитрия Куштана. Детали сообщается на сайте Национальной академии наук Украины.

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Среди объектов исследования находится часть черкасского Подола, расположенная по адресу улица Гагарина, 60. Эти работы являются продолжением прошлогодних исследований, во время которых археологи обнаружили жилые и хозяйственные постройки черкасцев XV-XVIII веков, а также кладбище XVII-XVIII веков, связанное с рядом расположенной деревянной Свято-Троицкой церковью, основанной в 1671 году, существовавшей здесь до середины XIX века.

Исследования в этом году прошли плодотворно: ученые изучили более 40 захоронений (всего их уже 186), обнаружили полуземлянку конца XVIII века. Среди находок — глиняная посуда, печные изразцы, монеты, свинцовые пули и форма для их изготовления, украшения и другие артефакты.

Среди находок — глиняная посуда, печные изразцы, монеты, свинцовые шары и форма для их изготовления, украшения и другие артефакты Фото: Антон Дєткін, Дмитро Куштан

Кости с кладбища уже передали для изучения специалистам-антропологам. Благодаря этому будет возможно узнать больше о жителях Черкасс в позднем средневековье и раннем новом времени, в частности об их виде, демографических характеристиках, болезнях, средней продолжительности жизни и уровне детской смертности.

Кроме этого, в этом году возобновили археологические исследования на территории Верхнего города на Дзеленьгоре, где находится "литовский" замок. Это уже второй год исследований на этой территории после 2020 года.

Ранее археологи работали на улице Байды-Вишневецкого, 2 (во дворе "Дома Крынского"), а теперь расширили исследования на восток — на соседний участок на Старособорном спуске, 11/3. Среди находок — предметы разных эпох.

Древнейшие из них относятся к зарубинецкой культуре (III век до н. э. — I век н. э.). Большинство из них связано с ранней историей Черкасс, поскольку именно здесь располагался городской замок с конца XIV до начала XVII веков.

Найденные во время раскопок монеты Фото: Антон Дєткін, Дмитро Куштан

Ученым удалось найти интересный археологический объект, связанный с Черкасским замком — продуктовую кладовую или шпихлир-арсенал. Это значимое сооружение полуземляночного типа размером 4,5х5,5 метра.

Сейчас верхняя часть ее котлована расчищена и обнаружены обгоревшие остатки деревянной конструкции: дощатая облицовка стен, столбы, доски и балки просевшего перекрытия. Также найдены остатки сгоревшей деревянной кадки.

Сейчас верхняя часть ее котлована расчищена и обнаружены обгоревшие остатки деревянной конструкции:

К сожалению, сооружение значительно повреждено, особенно из-за незаконного строительства жилого дома примерно пять лет назад, который уже впоследствии пришлось разобрать. Археологи сейчас наблюдают за остатками, придавая им новый научный смысл.

Последние археологические открытия в Черкассах помогают отклонить "черкесскую" теорию о происхождении города, которая возникла в XVIII веке от российских имперских историков Василия Татищева и Ивана Болтина. Также официальная версия о 700-летии города, которую отметили в 1986 году, не подтверждается археологическими находками и критическим анализом исторических источников.

По археологическим данным, Черкассы появились на 80-100 лет позже, как форпост Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского, после их победы над Золотой Ордой в битве на Синих Водах в 1362 году.

Ранее Фокус писал о древнем городище на Львовщине, которое археологи исследовали впервые за независимую Украину.