Впервые за независимость Украины: археологи исследовали древнее городище на Львовщине (фото)

Раскопки продолжались три недели, в течение которых исследовали три хронологических горизонта памятника: период энеолита, характеризующийся культурой гончарной керамики (4 тысячелетия до н. э.), ранний железный век (конец 2 — начало 1 тысячелетия до н. э.) и княжеское время (10-13 века н. э.).

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Ученые Института украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины и Историко-культурного заповедника "Стольское городище" провели совместную археологическую экспедицию на городище "Печера" в селе Илов, Львовская область. Это первые раскопки со времен независимости. Детали сообщили на сайте Львовской областной военной администрации.

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Раскопки продолжались три недели, в течение которых исследовали три хронологических горизонта памятника: период энеолита, характеризующийся культурой гончарной керамики (4 тысячелетие до н. э.), ранний железный век (конец 2 — начало 1 тысячелетия до н. э.) и княжеское время (10-13 века н. э.). Экспедицию возглавлял Андрей Гавинский, научный сотрудник отдела археологии Института украиноведения НАН Украины, вместе с ним на месте работали еще шесть исследователей.

Заметным открытием стало сооружение прямоугольной формы, расположенное на краю городища. Его длина достигала 12 метров, а ширина — 4 метра, по периметру с интервалом 1-2 метра проступали следы от закопанных столбов.

"О датировке пока речь не идет — должны изучить все находки тщательнее. Но если привяжем это сооружение к дохристианскому капищу, то речь пойдет о 10 в. Считаем, что сначала это городище было святилищем, позже оно, очевидно, потеряло эту функцию с внедрением христианства, а уже потом могло использоваться как городище-хранилище для тех сел, которые фиксируем вокруг этой горы — в долине реки Иловец. Сооружение не было жилым, а имело общественное назначение: об этом свидетельствует отсутствие следов очага, небольшое количество обломков горшков. Люди могли собираться здесь для принятия важных решений, проведения обрядовых действий", — объясняет Андрей Гавинский.

Заметным открытием стало сооружение прямоугольной формы, расположенное на краю городища Фото: Львівська обласна військова адміністрація

Во время исследований команда обнаружила шесть объектов: остатки жилья эпохи энеолита и хозяйственные ямы культуры воронковидной посуды эпохи энеолита; большое наземное сооружение (упомянутое ранее) и три ямы княжеского периода. Кроме того, обнаружено более тысячи движущихся предметов, среди которых фрагменты керамики, кремневые орудия труда и оружие.

"Раскопать такое городище, а еще найти там объекты — большое счастье, это редкость. Кроме того, это не такое обычное городище защитного назначения — оно имело другую функцию, скажем, сакральную для того времени. Как на такую небольшую площадь, размер городища примерно 40 на 40 метров, результаты раскопок очень богаты! Потенциально, они могут изменить трактовку памятника — очень редко встречаются такие большие наземные сооружения. Подобные сооружения встречаются преимущественно на Буковине. А это будет такое первое городище-святилище, хорошо исследованное в регионе Верхнего Днестра", — добавляет Андрей Гавинский.

Эти новые археологические открытия дополняют выводы, сделанные во время первых раскопок, проведенных в 1987 году Борисом Тимощуком и Ириной Фото: Львівська обласна військова адміністрація

Эти новые археологические открытия дополняют выводы, сделанные во время первых раскопок, проведенных в 1987 году Борисом Тимощуком и Ириной Русановой. Они дают представление о внешнем виде поселения и его застройке. После необходимого анализа собранных материалов Историко-культурный заповедник "Стольское городище" планирует создать временную выставку.

"Охранять и популяризировать памятники археологии всегда труднее всего. Это не здание, — все ценное находится под землей, его не видно. Поэтому так важно, что заповедник проявляет инициативу и прилагает много усилий, чтобы отыскать, исследовать и продемонстрировать это археологическое наследие. Много работают с детьми: проводят квесты, экскурсии, ездят по школам области. Это интересно и это способствует пониманию, почему археология важна", — рассказала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

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