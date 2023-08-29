Взрывоопасная заначка. Ученые нашли темную материю в неожиданном месте: что говорит теория

Новое исследование предполагает, что загадочная темная материя может накапливаться в ядрах мертвых звезд.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Physics Reports, темная материя, которую невозможно увидеть напрямую, хотя она занимает большую часть массы Вселенной скрывается в недрах мертвых звезд. Такими объектами являются нейтронные звезды, и авторы считают, что темную материю можно обнаружить здесь из-за ее влияния на поведение звезд, которое приводит к взрывным последствиям, пишет Live Science.

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Астрономы считают, что темная материя, хоть ее нельзя увидеть напрямую все же существует. Ведь именно она влияет на поведение звезд и галактик. Например, и те, и другие двигаются в космосе намного быстрее, чем это должно быть. Существуют и другие доказательства.

Из чего бы не состояла темная материя, все же она обладает гравитацией, а потому может собираться в тех местах космоса, где эта гравитация самая сильная. Такими местами являются черные дыры, но поскольку они ничего не выпускают наружу, даже свет, то изучать с их помощью темную материю бессмысленно, говорят ученые.

Поэтому ученые предполагают, что темная материя может накапливаться в недрах остатков обычных звезд, то есть нейтронных звезд, которые представляют собой объекты с самой сильной гравитацией после черных дыр. И именно с помощью этих звезд, как считают ученые, можно получить информацию о том, что же такое темная материя.

Новое исследование предполагает, что загадочная темная материя может накапливаться в ядрах мертвых звезд Фото: HiTech Wiki

Ученые предположили, что внутри нейтронных звезд частицы темной материи иногда вступают во взаимодействие друг с другом и уничтожают себя. Это приводит к выделению энергии, которая может изменить внутренние процессы в нейтронных звездах.

Авторы исследования считают, что при взаимодействии частиц темной материи и обычных частиц может выделиться такое количество энергии, которое приведет к мощнейшему взрыву внутри нейтронной звезды. Это в свою очередь может привести к уничтожению самого объекта.

Даже если темная материя не будет вступать во взаимодействие с обычными частицами, то огромное количество темной материи все равно приведет к увеличению массы нейтронной звезды. Это приведет к тому, что ядро звезды взорвется, появится черная дыра и звезда тоже исчезнет, считают ученые.

Ученые предполагают, что наблюдение за подобными событиями, а также за тем, как меняются нейтронные звезды со временем под влиянием темной материи, поможет обнаружить ее. Также авторы считают, что наблюдение за скоростью вращения нейтронных звезд, которая изменится под влиянием темной материи, также поможет в этом.

Фокус уже писал о том, что недавно ученые предложили новую модель взаимодействия между темной материей и гравитацией во Вселенной.

Также Фокус писал о теории, которая предполагает, темная материя на самом деле концентрируется в космосе в виде больших сфер, которые по размеру напоминают Нептун.