Плохой хороший Нерон. Император Римской империи играл на лире пока горел Рим: правда или миф

Репутация Нерона как одного из самых злобных императоров в римской истории, возможно, отчасти является не правдивой.

Римские историки, такие, как Светоний в своих книгах убеждали, что император Нерон убил членов своей семьи, его не любители жители Рима, а также он играл на лире, когда Вечный город был объят пожаром. Некоторые современные историки утверждают, что позорная слава Нерона на самом деле может быть обычной клеветой, и что он отчасти был не таким плохим, каким его считают, пишет Big Think.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Плохая репутация императора Нерона

Совсем недавно в Риме, недалеко от Ватикана археологи обнаружили руины театра первого века нашей эры. Ученые считают, что этот театр построил и в нем же и выступал печально известный император Римской империи Нерон (38-67 гг.н.э).

Древнеримские историки писали, что отдых в театре Нерона не был обычным развлечением. Поскольку Нерон считал себя талантливым атером он сам выступал в этом театре и никому не позволялось покидать представление, пока этого не разрешит император. По крайней мере так пишет Светоний в своей книге "Жизнь двенадцати цезарей".

Нерон Клавдий Цезарь Август Германик - римский император c 13 октября 54 года нашей эры, последний из династии Юлиев-Клавдиев Фото: Wikipedia

Такие же историки, как и Светоний, в своих трудах указывали на то, что, став императором, еще не достигнув 17 лет в 54 году н.эю, Нерон показал весь свой злобных характер. Согласно древнеримским источникам его мать Агриппина якобы отравила предыдущего императора Клавдия, а сам Нерон организовал убийство матери и своего брата Британника. Послде этого император убил свою первую жену Октавию, чтобы жениться на своей второй жене, Поппее, которую в конечном итоге тоже убил. В римских источниках говориться, что Нерон преследовал христиан и чуть не довел империю до банкротства своими дорогими развлечениями. Но самый известным фактом, который подчеркивает плохую репутацию Нерона, согласно источникам, является то, что он якобы устроил огромный пожар в Риме в июле 64 года, а затем наблюдал за тем, как горит Вечный город, играя на лире и декламируя стихи.

Пожар в Древнем Риме

Но некоторые современные ученые задаются вопросом, действительно ли Нерон был таким ужасным человеком и правителем, как его некоторые описывали некоторые древнеримские историки. По словам Торстена Оппера из Британского музея, много из того, что писали о Нероне является неправдой и на плохую репутацию императора нужно смотреть более критично.

Например, археологи обнаружили среди руин города Помпеи, который был разрушен извержением вулкана Везувий через 11 лет после смерти Нерона, остатки интересных настенных мозаик. И рисунки, и надписи указывают на то, что Нерон пользовался удивительной популярностью среди представителей среднего класса в Древнем Риме.

Что касается того, что Нерон якобы играл на лире, когда горел Рим, то нет других источников, кроме произведений Светония, которые бы указывали на это. Также ученые считают абсолютно безосновательным обвинением Нерона в том, что он организовал пожар в столице империи.

Нерон, любующийся горящим Римом. Художник Карл Теодор фон Пилоти, 1861 год Фото: Wikipedia

Ученые предполагают, что подобные слухи возникли из-за того, что Нерон после того, как был потушен пожар (он уничтожил 2/3 Рима), решил построить дворцово-парковый комплекс "Золотой дом". Исследователи считают, что на фоне предыдущих событий такое дорогостоящее строительство римская элита сочла очень неуместным.

Что касается самого пожара в Риме, то Вирджиния Клосс Массачусетского университета утверждает, что есть археологические свидетельства того, что по всему Риму были размещены специальные конструкции для противодействия распространению пожаров. И они были построены в 60 году н.э.

Актеров в Римской империи не любили

Ученые считают, что за негативной славой Нерона могут стоять политические мотивы древнеримской элиты, которая боролась за власть. Известно, что многие императоры становились правителями Римской империи в результате переворотов, а потому они приказывали изменить описания жизни их предшественников. Например, Оппер, считает, что тоже самое произошло и в случае с Нероном. Но ни в коем случае нельзя идеализировать этого императора.

Также учены считают, что римской элите могло не нравится увлечение Нерона актерским мастерством. Но в Древнем Риме актеры находились на одной ступени с проститутками. Вполне возможно, его актерская игра и породила слухи о его сексуальных извращениях.

Все-таки историки считают, что он убил мать и брата, и был возможно не самым лучшим правителем, но не таким и ужасным, как его описывали некоторые древнеримские источники. Император Нерон покончил с собой, перерезав горло, но считается, что последней его фразой была: "Какой великий артист погибает!".

Фокус уже писал о том, что география могла быть другой, ведь средневековый картограф вошел в историю из-за неправильной карты.