Панда-альбинос и косатка "Белая смерть": редкие животные, рожденные без знакового окраса (фото)

Эти четверо животных выделяются среди своих родственников, но это только делает их по-настоящему уникальными.

Многие известные животные на Земле имеют полосы и пятна на своем теле. Но бывает так, что они могут родится без своего знакового окраса. Например, недавно в США в зоопарке родился жираф без пятен, и он стал единственным таким среди всех известных жирафов. В природе существуют и другие подобные примеры. О таких четырех животных пишет Daily Mail.

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Панда-альбинос

Панда-альбинос Фото: Daily Mail

В 2019 году в Китае обнаружили, как считается первую полностью белую панду. У этой самки нет характерных черных пятен на теле и красные глаза. Считается, что у этой панды альбинизм — невероятно редкая болезнь, вызванная мутациями генов, которые участвуют в выработке меланина. Именно он определяет цвет глаз, кожи и волос как у животных, так и у людей.

По словам Алекса Кейгана, генетика из Великобритании, чтобы проявилась эта болезнь, нужно чтобы животное унаследовало две копии мутировавшего гена, по одной от каждого родителя. Хотя родители, несущие только одну копию мутации, называются носителями, но у них обычно не проявляется альбинизм.

Жираф без пятен

Жираф без пятен Фото: Daily Mail

В прошлом месяце в зоопарке в штате Теннеси, США, родился детеныш жирафа без пятен. В отличие от панды, шерсть этого жирафа полностью коричневая, что позволяет предположить, что у него нет альбинизма.

По словам Кейгана, у этого жирафа есть еще более необычная мутация, которая изменяет распределение цветовых пигментов по его телу.

"Такие случаи появляются редко, потому что они зависят либо от новой доминантной мутации, происходящей в определенной части генома, которая изменяет рисунок пигментации, либо от двух жирафов, несущих один и тот же рецессивный вариант, который вызывает этот рисунок", — говорит генетик.

Ученый считает, что коричневый жираф не смог бы выжить в дикой природе, возможно поэтому был зафиксирован первый такой случай. Пятна жирафа на самом деле помогают регулировать его температуру, ведь они связаны со сложной сетью кровеносных сосудов под кожей, а также служат формой защиты от хищников.

Тигр без полос

Тигр без полос Фото: Daily Mail

Еще в 2008 году в одном из зоопарков в Южной Африке родилась самка бенгальского тигра, которая была полностью белой. Ее родители передали тигренку редкий ген, но это был не альбинизм. Некоторое время этот тигр считался одним из 20 тигров без полос, живущих на Земле.

Оказывается, на севре Индии в прошлом можно был обнаружить много белых тигров, но все они со временем вымерли.

Косатка "Белая смерть"

Косатка "Белая смерть" Фото: Daily Mail

Косатку-альбиноса, которую назвали "Белая смерть", впервые обнаружили еще в 2012 году. Эта косатка находилась в стае из 12 других "обычных" особей и несмотря на свой уникальный внешний вид, казалось, что это никого из ее родственников не смущает. Эту косатку обнаружили в Тихом океане недалеко от Командорских островов.

По словам Кейгана, альбинизм чаще встречается среди находящихся под угрозой исчезновения или содержащихся в неволе животных, особи которых тесно связаны между собой.

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