Смерть под пурпурным стеблем. В Бразилии найден удивительный гриб, мумифицирующий своих жертв (фото)

Этот новый вид превращает жертву в мумию, наполненную соком, а затем из ее тела прорастает удивительный стебель пурпурного цвета.

Этот новый вид грибов питается пауками-люками и обитает в тропических лесах Бразилии. Они принадлежат к тому же семейству, что и зомби-муравьиный гриб, который стал известен благодаря сериалу HBO "Последние из нас", пишет Daily Mail.

По словам Жоау Араужо из Нью-Йоркского ботанического сада, подобно грибу-зомби, Purpureocillium также заражает своих хозяев — споры приземляются на жертву, а затем проникают в ее тело. Далее грибковая ткань медленно распространяется по телу паука, формируя плодовое тело, вырастающее из головы жертвы. По сути, оказавшись внутри тела паука, гриб размножается дрожжеподобными клетками, преодолевая иммунную систему хозяина и вызывая заболевание.

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Араужо отмечает, что сразу после смерти хозяина, дрожжеподобные клеточные цепи внутри паука начинают соединяться и прорастать в нити. Далее они организовываются для производства плодового тела, которое позже появляется из хозяина. Исследователи отмечают, что место, из которого прорастает плодовое тело, варьируется от вида гриба, например, грибы-зомби муравьи часто растут на затылке, тогда как Purpureocillium обычно растут на головогруди.

Спора образует колоколообразную форму, вырастая из головы паука и выпуская в воздух миллионы спор Фото: Joao Araujo

Отметим, что грибы Purpureocillium были обнаружены в разных частях мира, в том числе и в Японии, и долгое время считалось, что они являются одним видов. Новое исследование предполагает, что грибы Purpureocillium включают в себя сразу нескольких видов. По словам Араужо, новый вид, обнаруженный в Бразилии является лишь одним из этих видов. Ученые предполагают, этот новый вид обитает лишь в Бразилии и Южной Америке.

В то же время авторы исследования отмечают, что пурпурный цвет гриба все еще остается загадкой. Однако ученые предполагают, что это может быть связано с метаболитами, которые они производят.

В Бразилии обнаружен гриб, который мумифицирует свою жертву в виде сока и выпускает из трупа стебель фиолетового цвета Фото: Joao Araujo

Ученые отмечают, что сегодня известно около 35 грибов, которые способны превращать насекомых в зомби — некоторые из них встречаются в Штатах, Бразилии, Японии, а также некоторых частях Африки. Араужо отмечает, что из-за заражения паразитами насекомые выглядят так, будто они пьяны.

Исследователи отмечают, несмотря на всю свою опасность для насекомых, эти грибы не угрожают людям, по крайней мере пока. Однако сегодня в мире существуют другие виды грибов, которые представляют опасность для людей.

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