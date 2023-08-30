Океан кишит зомби-креветками: что порабощает их разум и заставляет вести себя безрассудно

Исследователи обнаружили, что крошечным червякам удается не только поработить волю амфиподы, но также изменить ее цвет и сделать бесстрашной.

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Животный мир не перестает удивлять исследователей — в нем есть место для самых разных историй: приключений, романтики, трагедий и даже страшилок о зомби. В новом исследовании группа ученых из Университета Брауна раскрыла новую жуткую историю о зомби-креветках, которых порабощают черви, чтобы в конце концов подобраться к нужному виду птиц, пишет New Atlas.

Отметим, что отношения паразитов с хозяевами не являются чем-то удивительным — ученым известно множество примеров. Например, гриб, который размножается, заражая муравьев и контролируя их нервную систему, или осы-паразиты, "зомбирующие" пауков, заставляя их плести особый тип паутинного кокона для своих личинок, которые затем поедают самого зомби.

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Однако новое исследование посвящено жизненному циклу паразита Levinseniella byrdi, способного размножаться лишь в кишечнике некоторых видов болотных птиц. Однако эти крохотные червяки любят путешествовать, прежде чем остепенятся и создадут семью в уютном кишечнике птиц. Известно, что личинки попадают в окружающую среду через птичий помет, далее их поедают морские улитки. В ней личинки развиваются, а затем выползают из улитки-носителя и плавают в толще воды.

Это продолжается до тех пор, пока они не встретят безобидного маленького ракообразного, известного как амфипод. Личинки пробираются в него через жабры и далее происходит нечто странное. Как правило, амфиподы предпочитают весьма скрытный образ жизни — они пугливы, а потому большую часть времени проводят под растительностью, где им легко укрыться благодаря своему тускло-серому или коричневому окрасу.

Однако после заражения паразитом амфипод меняет свой цвет с тусклого на ярко-оранжевый и становятся более бесстрашными, предпочитая проводить время вне укрытия. Исследователи отмечают, что обе эти новые черты, по сути, делают и более простой добычей для тех самых птиц, в кишечниках которых стремятся размножаться личинки.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как паразитам это удается. В ходе исследования ученые изучили, как паразит вносит изменения в биологию амфипод. Авторы исследования использовали секвенирование РНК для идентификации генов в геноме амфипод, которые соответствуют основным изменениям хозяина. В результате ученым удалось обнаружить, что черви активируют определенные гены, связанные с пигментацией, которые также мешают обнаружению раздражителей и подавляют множество генов, участвующих в иммунных реакциях. В противном случае именно эти гены позволили бы амфиподу бороться с паразитом.

По словам автора исследования Дэвида Рэнда, результаты исследования и лучшее понимание этого удивительного процесса в дальнейшем может позволить людям лучше бороться с патогенами, поражающими людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали паразита, которым заражены 50% населения Земли.