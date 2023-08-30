От любви до ненависти. Ученые рассказали, почему мы обожаем или терпеть не можем кинзу

Оказывается, наши вкусовые предпочтения в отношении этой специи заложены в наших генах — крошечное генетическое отклонение способно изменить все.

В нашем мире существуют продукты, к которым невозможно относиться нейтрально. Одним из таких продуктов является кинза — как правило, люди делятся на два лагеря — или любят эту специю или ненавидят ее. Теперь исследователи считают, что нашли причину столь ярких чувств, которые вызывает это растение, пишет IFLScience.

Кинза, также известная как кориандр, является одной из основных специй в разных кухнях мира, однако некоторым людям может казаться, что по вкусу она напоминает мыло. Свежая кинза представляет собой листовую часть растения Coriandrum sativum. Однако помимо свежих листьев люди также используют в кулинарии сушеные семена этого растения, причем исторические данные свидетельствуют о том, что они использовались по крайней мере с 5000 г. до н.э.

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В идеале кинза обладает удивительным вкусом и ароматом — свежим, терпким и немного цитрусовым. Однако для некоторых людей она воспринимается совсем иначе — по сути, имеет вкус мыла. Например, исследование 2012 года показало, что ненависть к этой специи неравномерно распространена по всему земному шару. В регионах, использующих большое количество кинзы в своей кухне, например, Южной Азии, Латинской Америке и Ближнем востоке, как правило, проживает меньший процент людей, которые не переносят кинзу — от 4% до 7%. В то же время в других регионах, в кухне которых кинза не так распространена, живет большое количество людей, ненавидящих ее — более 20% населения.

Чтобы пролить свет на эти загадочные вкусовые предпочтения, ученые провели исследование, в котором приняли участие более 25 000 человек. Исследователи стремились понять, существует ли генетический компонент, объясняющий любовь или ненависть к этой специи. В исследовании приняли участие 14 604 человек, считающих, что кинза имеет вкус мыла, и 11 851 человека, которые считали, что у специи приятный вкус. Отметим, что все участники исследования имели европейское происхождение, что, вероятно, повлияло на результаты исследования.

Авторы исследования обнаружили, что среди ненавистников кинзы наблюдалась значительная связь с однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) — наиболее распространенный тип генетической вариации среди людей, который, в том числе, включает в себя одну замену основных нуклеотидов аденина, тимина, цитозина и гуанина.

Исследователи отмечают, что изменения могут казаться незначительными, однако они ответственны за то, как мы выглядим, как часто болеем, а также за то, нравится ли нам вкус кинзы. Авторы исследования отмечают, что полученные ими результаты подтверждают, что существует генетический компонент восприятия вкуса кинзы, а также предполагает, что непереносимость кинзы в действительности может быть вызвана генетическими вариантами обонятельных рецепторов.

Любопытно, что вариации в группе генов обонятельных рецепторов заставляют людей обнаружить альдегиды, присутствующие в кинзе. Простыми словами, даже нескольких листочков этой специи для некоторых будет достаточно, чтобы превратить, на первый взгляд, вкусное блюдо в отвратительное.

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