Микрозелень полезна для здоровья, однако, есть нюансы — нутрициолог

"Микрогрин" улучшает здоровье и внешний вид кожи, а всё потому, что уровень питательных веществ в этих небольших растениях в 40 раз выше, чем в обычной зелени. Чем на самом деле полезна микрозелень и какую опасность скрывает, Фокусу рассказывает нутрициолог Наталья Козак.

Related video

Отовсюду нам сообщают о пользе микрогрина — маленьких ростков различных растений, якобы обладающих невероятной силой. Действительно, польза микрозелени в том, что ее собирают на стадии семядоли, когда растение имеет наибольшее количество полезных веществ. Микрозелень выращивают почти из всех растений, кроме помидоров, перца, баклажанов и картофеля, а самой полезной считается микрозелень брокколи, из-за своего исключительного питательного профиля. Чем полезна микрозелень для нашего организма рассказала нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.

"Витамины, минералы, антиоксиданты — огромный спектр содержится в порции мини-зелени. Например, микрозелень пажитника может выступать продуктом, который способствует профилактике железодефицитной анемии. Но не все так просто. Изначально ростки выращивали сугубо как украшение к блюдам. Позже популяризация антиоксидантных свойств заставила нас чуть ли не все подоконники обустроить мини-теплицами", — говорит нутрициолог.

Действительно, ученые считают микрогрин функциональным суперпродуктом из-за его терапевтических свойств. Микрогрин содержит антиоксиданты, каротиноиды и фитохимические компоненты, которые способны помочь в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака.

Какая микрозелень самая полезная?

Впервые микрозелень появилась в 1980 годах в Сан-Франциско и сначала это была смесь базилика, рукколы, капусты, кинзы и свеклы. Теперь перечень растений, из которых можно вырастить микрозелень, значительно расширился.

Регулярное употребление микрозелени пополняет наш организм питательными веществами, способствует уменьшению воспаления в организме. Доказано, что здоровое питание, которое включает микрозелень, снижает риск развития онкологических заболеваний.

Как мы уже отметили, самой полезной считается микрозелень брокколи. Она питательнее, чем привычная нам капуста брокколи. Микрозелень брокколи содержит 35% белка, витамины А и С, а также кальций, железо и клетчатку. Чаще всего ее добавляют в первые блюда и бутерброды для дополнительного пикантного хруста.

Микрозелень рукколы также не уступает составом полезных веществ. Это прекрасный источник витаминов, минералов, фолиевой кислоты, меди, железа. Она способствует укреплению иммунитета, потому что в составе имеет аскорбиновую кислоту.

Микрозелень подсолнечника и побегов гороха наиболее полезна для женского здоровья. Подсолнечник содержит витамины A, B, D и E и бета-каротин, а горошек — настоящий чемпион по содержанию витамина С. В микрозелени гороха в семь раз больше витамина С, чем в чернике и в восемь раз больше фолиевой кислоты, чем в микрогрине фасоли. Эта микрозелень очень полезна для кожи и зрения, благодаря большому содержанию витаминов и каротиноидов. Идеально смешивать разные виды растений, чтобы получать максимум пользы для здоровья.

Как есть микрогрин?

Фото: Freepik

Микрогрин чаще всего добавляют в готовые блюда. "Последние исследования говорят, что суперфуд резко теряет свои свойства после сбора урожая, а длительное хранение сводит пользу на ноль", — отмечает Наталья Козак.

Выберите свой любимый вкус и украшайте микрозеленью бутерброды, салаты, добавляйте в смузи и песто — вариантов множество, главное, чтобы вам нравилось.

На что обратить внимание?

Микрогрин не теряет своей популярности уже несколько лет, а все из-за доступности и простоты выращивания. Микрогрин можно не только купить в супермаркете, а вырастить на собственном подоконнике. Однако стоит придерживаться определенных правил при употреблении микрогрина, особенно если вы выращиваете его самостоятельно.

"Следует сказать, что есть определенные трудности с обеспечением стерильности субстрата. Потребляя микрогрин прямо со своей грядки мы имеем шанс получить дозу патогенов, живущих на поверхности субстрата, почвы. Чтобы получить максимальную пользу, избежать заражения патогенами, выбирайте активно растущую, свежую микрозелень на альтернативных, безопасных субстратах" — советует нутрициолог.

По результатам исследований, микрозелень может содержать вредные микробы, если ее употреблять в сыром виде. А все из-за содержания патогенных микробов в почве, которые могут вместе с микрозеленью попасть в ваш организм и вызвать пищевые расстройства и заболевания.

Однако приготовление микрозелени сведет на нет все его полезные свойства, поэтому большинство людей все же предпочитают употреблять эту полезную зелень в свежем виде. Чтобы обезопасить себя, употребляйте только верхнюю часть стебля, которая растет выше почвы (корешки есть нельзя) и перед употреблением хорошо промойте микрозелень проточной водой.

Напомним, как продукты с высоким содержанием клетчатки помогут похудеть и улучшить здоровье

Ранее Фокус писал о том, что крыжовник способен защитить вас от деменции, болезней сердца и ожирения.

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!