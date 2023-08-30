До последней крошки. Созданы первые в мире свиные ребрышки со съедобными костями (фото)

Предполагается, что их приготовление не займет более 15 минут, при этом покупатели смогут попробовать не только сочное мясо, но и сгрызть сами косточки.

Первые в мире ребра со съедобными костями были созданы фирмой-производителем поддельного мяса Juicy Marbles, которые ранее уже выпустили растительные аналоги стейков и даже целой свиной корейки. Теперь пришла очередь ребрышек, которые можно приготовить на гриле или в духовке всего за 15 минут, пишет Daily Mail.

По словам производителей, данный продукт является революционным, так как позволит вернуть "первозданную радость" от употребления мяса на кости вегетарианцам и веганам, которым сейчас недоступен этот опыт.

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Отмечается, что ограниченная партия ребер Bone-In уже распродана, но Juicy Marbles планирует запустить их в общий выпуск уже в 2024 году. Компания пока не называет точную стоимость продукта, однако предполагается, что он будет стоить дороже, чем настоящая мясная версия. Впрочем, как и другие продукты производителя.

Свиные ребра на растительной основе можно приготовить всего за 15 минут Фото: Juicy Marbles

Представители компании считают, что большая поверхность для карамелизации и насыщенный жиром каждый кусочек ребер представляет собой "идеальное сочетание хрустящей корочки, тающей во рту, и нежного, сочного мяса". Любопытным является и то, что кости этих ребер, по сути, также съедобны, так как состоят из питательного растительного белка.

Создатели отмечают, что их продукт полностью состоит из соевого белка, подсолнечного масла, соли и воды, а также сока красной свеклы, что придает им насыщенный цвет мяса. По словам исследователей, изначально они планировали создать ребрышки без костей, однако поняли, что это будет недостаточно хорошо.

Свиные ребра на растительной основе можно приготовить всего за 15 минут Фото: Juicy Marbles

Затем они создали кости и попробовали их сырыми — увы, они оказались не такими уж вкусными. Однако когда команда обжарила ребрышки, они раздулись и превратились в хрустящую закуску.

Сотрудники компании отмечают, что многие веганы отказались от употребления мяса вовсе не потому, что не любят его, а потому, что осознают свой углеродный след. Кроме того, диета с высоким потреблением красного мяса связана с такими заболеваниями как рак, диабет и болезни сердца. В результате компания считает, что их растительные свиные ребрышки, стейки и корейка помогут заменить оригинальные продукты и уменьшить влияние, которое их производство оказывает на планету.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились выращивать в пробирке настоящие сочные стейки.