Сами подписали смертный приговор. Миллиард человек умрет в результате изменения климата

Исследователи предупреждают, что сожженное сегодня ископаемое топливо завтра станет причиной гибели огромного количества людей.

Десятилетиями исследователи предупреждают о том, что человечеству придется столкнуться с последствиями своих действий. В результате 2023 год обрушился на Землю рекордными температурами на суше и в океане, а также масштабными и интенсивными лесными пожарами, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые провели обзор 180 статей о смерти людей в результате изменения климата — выводы оказались весьма тревожными. Согласно самым скромным оценкам, в течение следующего столетия или около того в результате климатических катастроф может погибнуть около миллиарда человек, а возможно и больше.

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Как и большинство других прогнозов, этот основан на нескольких предположениях. Одним из них является грубое эмпирическое правило, называемое "правилом 1000 тонн", которое предполагает, что каждая тысяча тонн углерода, сжигаемого человечеством, косвенно обрекает будущего человека на смерть.

По словам специалиста по энергетике Джошуа Пирса из Университета Западного Онтарио в Канаде, если серьезно отнестись к научному консенсусу о правиле 1000 тонн и подсчитать цифры, то антропогенное глобальное потепление фактически будет приравниваться "к миллиарду преждевременных трупов в течение следующего столетия". Все это свидетельствует о том, что человечеству необходим действовать чрезвычайно быстро.

Проблема заключается в том, что уровень смертности людей в результате климатического кризиса чрезвычайно сложно подсчитать даже в наши дни. Например, ООН сообщает, что ежегодно факторы окружающей среды уносят жизни около 13 миллионов человек по всему миру. Впрочем, не совсем ясно, сколько из этих смертей прямо или косвенно связаны с изменениями климата.

Некоторые исследователи считают, что сами по себе волны тепла способны унести до 5 миллионов жизней в год. Оценки других исследователей значительно меньше. Основная проблема заключается в том, что последствия климата многогранны: неурожаи, засухи, наводнения, лесные пожары, экстремальные погодные условия, повышение уровня моря. Все это тем или иным способом может повлиять на жизнь людей.

В новом исследовании Джошуа Пирс и его коллега Ричард Парнкатт из Университета Граца в Австрии пришли к выводу, что изменение количества выбросов в единицах человеческих жизней могут облегчить восприятие общественностью цифр. Кроме того, подобный анализ не только привлечет внимание, но и покажет, насколько неприемлемо наше нынешнее бездействие.

Исследователи настаивают, что глобальное потепление планеты буквально является вопросом жизни и смерти человека. Поскольку прогнозы климатических моделей становятся все более ясными, вред, который мы наносим детям и будущим поколениям, все чаще можно отнести на счет наших действий. Чтобы подчеркнуть всю критичность ситуации, Пирс и Парнкатт применили правило 1000 тонн к угольной шахте в Австралии, которая должна стать крупнейшей за всю историю человечества.

Авторы исследования подсчитали, что если все угольные запасы шахты будут сожжены, это приведет к преждевременной смерти около 3 миллионов человек. Технически правило 1000 тонн не учитывает возможные петли климатической обратной связи, которые могут сделать будущие выбросы углекислого газа на окружающую среду еще хуже и даже быстрее. Поэтому авторы исследования полагают, что в действительности ситуация может оказаться еще хуже, чем мы себе представляем.

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