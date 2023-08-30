Нашли виновного. Ученые рассказали, стоит ли винить извержение вулкана Тонга в аномальной жаре

Исследователи рассказали, могло ли пробуждение подводного вулкана стать катализатором экстремальной погоды, с которой человечество столкнулось в 2023 году.

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Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года стало одним из крупнейших извержений вулканов за всю историю наблюдений. Врыв произошел под водой, а его силы была равна 100 бомбам, сброшенным на Хиросиму. В результате в атмосферу Земли были выброшены миллионы тонн водяного пара, пишет Space.

В последнее время появилось все больше предположений о том, что именно крупнейшее извержение подводного вулкана виновато в экстремальных погодных условиях, с которыми человечество столкнулось в 2023 году. В том числе рекордными волнами тепла, интенсивными лесными пожарами и рекордным потеплением поверхности океана.

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Чтобы расставить все точки над "і", исследователи рассказали, так ли это на самом деле. По словам старшего научного сотрудника NorthWest Research Associates и Института горного дела и технологий Нью-Мексико Глории Мэнни, а также научного сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Луиса Миллана, короткий "ответ — нет".

Исследователи отмечают, что Эль-Ниньо в действительности привел к повышению глобальной температуры, а извержение вулкана, вероятно, затронуло некоторые регионы на короткое время. Однако основным виновником экстремальной жары все еще остается деятельность человека, в том числе сжигание ископаемого топлива. Почему же тогда некоторые все еще обвиняют вулкан Тонга?

Исследователи отмечают, что массивные извержения вулканов, как правило, снижают температуру, так как они выбрасывают огромное количество диоксида серы, которые образует сульфатные аэрозоли, что помогает отражать солнечный свет обратно в космос. Простыми словами, этот аэрозоль в действительности способствует охлаждению поверхности планеты. Однако извержение подводного вулкана Тонга в действительности имело еще один эффект, так как произошло под водой.

По словам Мэнни и Миллана, извержение Тонга необычно тем, что оно также привело к самому большому увеличению количества стратосферных аэрозолей за последние десятилетия — фактически это привело к выбросу огромного количества водяного пара в стратосферу Земли.

Отметим, что водяной пар является природным парниковым газом, который поглощает солнечную радиацию и способен удерживать тепло в атмосфере Земли. Ученые отмечают, что аэрозоль и водяной пар воздействуют на климатическую систему планеты противоположным образом. Предыдущие исследования уже показали, что крупный и более устойчивый шлейф водяного пара извержения мог привести к временному суммарному эффекту потепления поверхности планеты.

Предыдущая работа исследователей показала, что извержение подводного вулкана привело к увеличению количества водяного пара в стратосфере Земли приблизительно на 10-15%. Это рекордное значение за всю историю наблюдений. Далее ученые использовали компьютерную модель и подсчитали, что водяной пар в действительности мог повысить глобальную температуру планеты на 0,035 градуса по Цельсию.

Из-за этого открытия некоторые исследователи связали экстремальные климатические изменения с извержением вулкана. Однако все они упускают один важный момент, ученые, принимавшие участие во всех этих исследованиях, четко дали понять, что извержение вулкана Тонга в действительности могло повлиять на повышение температуры Земли, но не является ключевым фактором глобального потепления.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали последствия извержения вулкана Тонга.