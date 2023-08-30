Поможет омолодить мозг и сердце: врач рассказал о пользе краткосрочного дневного сна

Секретным оружием самых продуктивных умов в мире, как бы иронично это не звучало, может быть частый короткий дневной сон.

Привычка дремать на протяжении дня вызывает неоднозначную реакцию. Одни считают ее самовольной поблажкой, другие — жизненно важным средством омоложения. Если углубиться в науку о сне и дремоте, то можно обнаружить интересные факты о влиянии короткого дневного отдыха на наше здоровье и продуктивность, пишет Live Science.

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Короткий сон продолжительностью от 20 до 30 минут имеет множество преимуществ, о которых поведал Стивен Бендер, директор Центра лицевой боли и медицины сна при Школе стоматологии Техасского университета A&M. Такие короткие периоды отдыха могут значительно улучшить умственные функции, повышая бдительность, улучшая память и скорость реакции. Это сродни быстрой перезагрузке мозга в середине дня. Такое повышение эффективности работы мозга не просто теоретическое: некоторые инновационные компании даже оборудовали комнаты для сна на своих рабочих местах, полагаясь на то, что отдохнувшие сотрудники более креативны и эффективны.

Но не только мозг получает преимущества от возможности забыться на пару десятков минут. Заслуживают внимания и эмоционально-психологические преимущества дремоты. Короткий сон может служить стабилизатором настроения, снимая стресс и раздражительность. Но есть одна загвоздка — эти преимущества, улучшающие настроение, наиболее ярко проявляются при дремоте продолжительностью не более 30 минут. Если спать дольше, то эмоционального подъема можно и не получить.

Кроме того, есть обнадеживающие новости для сердца. Длительное бодрствование может привести к накоплению в организме химических веществ, вызывающих стресс, которые не слишком благоприятны для сердечно-сосудистой системы. Короткий сон, по-видимому, способствует снижению уровня этих химических веществ, что может привести к нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений у некоторых людей.

Однако, несмотря на очевидную пользу дремоты, она не лишена недостатков. Вы когда-нибудь просыпались после сна, чувствуя себя скорее дезориентированными и разбитым, чем отдохнувшими? Это называется инерцией сна. Эта сонливость, как правило, тем сильнее, чем дольше сон. И хотя чашка кофе может помочь избавиться от этого чувства, полагаться на кофеин — не долгосрочное решение.

Кроме того, необходимо учитывать влияние на ночной сон. Длительный или поздний дневной сон может затруднить засыпание ночью. Со временем такое нарушение цикла сна может привести к депривации сна, что влечет за собой ряд осложнений для здоровья.

Более того, лицам старше 60 лет следует проявлять некоторую осторожность. Длительный дневной сон может представлять определенный риск для здоровья, например, повышение артериального давления или увеличение уровня сахара в крови.

Поэтому, если вы решили включить краткосрочный сон в свой распорядок дня, следует помнить о нескольких его нюансах. Стремитесь к раннему полудню, который соответствует естественному энергетическому спаду организма после обеда. Длительность сна должна быть небольшой — в идеале от 20 до 30 минут. А чтобы получить максимальную пользу от сна, выбирайте для отдыха спокойное место с приглушенным освещением.

По сути, сон может быть ценным инструментом для поддержания душевного и физического здоровья, но при этом необходимо соблюдать баланс. Убедитесь, что дневной отдых дополняет, а не заменяет полноценный ночной сон. Вдумчивый подход к дремоте в сочетании с достаточным ночным отдыхом может проложить путь к более сосредоточенной и энергичной жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.