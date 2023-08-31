Трюфели со вкусом цезия. Ученые разгадали тайну загадочно радиоактивных диких кабанов Баварии

Исследователям потребовалось почти 40 лет, чтобы наконец-то понять, что заражает диких свиней на юго-востоке страны радиацией.

Не секрет, что мясо диких кабанов, обитающих на юго-востоке Германии, содержит высокие уровни радиоактивного цезия. Изначально это связывали с чернобыльской катастрофой 1986 года, однако удивительным казалось то, что уровень радиоактивности снизился у других животных, но загадочным образом сохраняется у местных диких свиней, что также известно как "парадокс кабана", пишет Science Alert.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Лейбница в Ганновере (Германия) показывает, что разгадка этого удивительного парадокса кроется не только в аварии на Чернобыле. Ученые предполагают, что в его основе также лежат испытания ядерного оружия, проведенные в середине 20-го века. Причем авторы исследования предполагают, что оба источника продолжают заражать диких кабанов и по сей день.

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На первый взгляд коренастые кабаны с бивнями (Sus scrofa) кажутся вполне здоровыми, однако анализ показал, что их мясо содержит опасно высокие уровни радиоактивного цезия. В результате местные власти приняли решение сократить охоту на животных ради мяса, что привело к проблеме перенаселения.

Концентрация активности цезия у диких кабанов в регионах Баварии Фото: Environmental Science & Technology

По словам автора исследования, радиоэколога Феликса Штегера, их с коллегами работа позволяет глубже понять загадочное радиоцезиевое загрязнение баварских диких кабанов. После ядерного взрыва или катастрофы радиоактивные материалы, выброшенные в окружающую среду, являются значительной угрозой для экосистем. Например, после чернобыльской аварии, произошедшей 37 лет назад, произошло увеличение радиоактивного загрязнения цезием, в особенности цезием-137, период полураспада которого составляет около 30 лет. Однако цезий-135 является куда более стабильным изотопом с периодом полураспада в более 2 миллионов лет. Более того, ученые отмечают, что он также может быть создан посредством ядерного деления.

В более ранних исследования ученые выяснили, что соотношение цезия-135 и цезия-137 может указать на то, откуда изначально взялся цезий. Например, высокое соотношение указывает на взрывы ядерного оружия, тогда как низкое — на ядерные реакторы.

В ходе нового исследования ученые проанализировали уровень цезия 48 образцов мяса дикого кабана, собранных охотниками из 11 регионов Баварии в период с 2019 по 2021 годы. Для измерения активности цезия-137 ученые использовали детектор гамма-излучения высокой чистоты, а высокотехнологичная масс-спектрометрия использовалась для сравнения количества цезия-135 и цезия-137.

Различные источники цезия смешиваются с почвой и поедаются дикими кабанами Фото: Environmental Science & Technology

Результаты показали, что в 88% протестированных образцов уровни радиоактивного цезия были выше установленного законом порога. Далее ученые использовали соотношение цезия-135 и цезия-137 и обнаружили, что в радиоактивности диких кабанов Баварии виновата не только чернобыльская катастрофа, 12-68% образцов были также загрязнены в результате испытаний ядерного оружия.

По словам авторов исследования, они обнаружили, что все образцы демонстрировали признаки смешивания. Исследователи пришли к выводу, что во всем виноват рацион диких кабанов, которые питаются подземными трюфелями, впитавшими различные уровни загрязнения из обоих источников. В результате это поспособствовало стойкой радиоактивности животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проследили эволюцию лягушек в Чернобыльской зоне.