На Землю летит кусок астероида. NASA готово его встретить во всеоружии: что известно (фото)

Уже в сентябре на Землю будут доставлены долгожданные образцы породы с астероида Бенну.

NASA завершило подготовку к приему капсулы с образцами горной породы астероида Бенну, которая 24 сентября прибудет на Землю. Эту капсулу доставит аппарат OSIRIS-REx, который собрал образцы почти 3 года назад, пишет Space.

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Ученые из NASA во время финального этапа подготовки к приему образцов с астероида Бенну запустили в небо макет капсулы, которая затем успешно приземлилась на военном полигоне Пентагона в штате Юта, США. Именно здесь 24 сентября совершит посадку настоящая капсула с 250 граммами образцов горной породы астероида Бенну.

Ученые из NASA во время финального этапа подготовки к приему образцов с астероида Бенну запустили в небо макет капсулы, которая затем успешно приземлилась на военном полигоне Пентагона Фото: NASA

Эту капсулу отправит на Землю космический аппарат OSIRIS-REx, который еще в 2016 году полетел изучать астероид шириной 500 метров, чтобы в том числе впервые взять образцы его поверхности. Сам же аппарат не приземлиться на нашей планете, а полетит дальше для изучения другого астероида – Апофис. Как и Бенну этот космический камень считается потенциально опасным для Земли, и к нему аппарат прибудет не раньше 2029 года.

Астероид Бенну Фото: NASA

По словам ученых из NASA, последняя проверка готовности к приему капсулы показала, что все идет по плану. Исследование образцов с астероида Бенну поможет раскрыть секреты формирования нашей Солнечной системы, а также может помочь получить больше информации о том, как зародилась жизнь на Земле.

Космический аппарат OSIRIS-REx начал вращаться вокруг астероида Бенну в декабре 2018 года. После прибытия к космическому камню аппарат с помощью своих приборов проводил исследование его поверхности и искал удобное место для посадки и сбора образцов местной породы. В октябре 2020 года OSIRIS-REx взял долгожданные образцы, которые меньше чем через месяц прилетят на Землю.

Кстати, ученые предполагали, что астероид Бенну имеет твердую поверхность, но для них было большой неожиданность, то на самом деле эта поверхность была очень рыхлой. Но именно это позволило аппарату собрать много образцов.

В октябре 2020 года OSIRIS-REx взял долгожданные образцы, которые меньше чем через месяц прилетят на Землю Фото: NASA/Goddard/University of Arizona

Когда OSIRIS-REx подлетит к Земле, то он отправит капсулу с образцами вниз, чтобы она приземлилась в пустыне штата Юта. После этого ученые доставят капсулу в специальную стерильную лабораторию на военном полигоне. Затем образцы, извлеченные из капсулы, перевезут в космический центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, где начнется их изучение.

По словам американских ученых, через некоторое время часть собранных образцов с астероида Бенну отправятся в научные центры по всему миру. С помощью полученных образцов исследователи хотят узнать больше о том, как формировалась наша Солнечная система миллиарды лет назад. Ведь астероиды представляют собой "капсулу времени", потому как они остались почти в первозданном виде еще с момента зарождения нашей звездной системы 4,5 млрд лет назад.

Одной из главных целей исследования является поиск в образцах органических молекул, то есть молекул, которые являются строительными блоками жизни. Сейчас ученые предполагают, что такие богатые углеродом астероиды, как Бенну, доставили на Землю большую часть органических молекул, которые стали основой для жизни. Также такие астероиды могли доставить на нашу планету воду.

Фокус уже писал о том, что ученые провели исследование известного метеорита и пришли к выводу, что он немного старше Земли и откололся от неудавшееся планеты Солнечной системы.