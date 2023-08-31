Идеальный шторм. Как голубая суперлуна и высокие температуры породили ураган Идалия (фото)

Исследователи считают, что он стал еще одним подтверждением того, что климатический кризис приведет к усилению штормов и ураганов в этом году.

В 2023 году планета столкнулась с новым климатическим кризисом, который обрушился на Землю рекордными волнами тепла на суше и в океане, запустил череду интенсивных лесных пожаров и температурных рекордов. Однако ученые единогласны во мнении, что все это лишь цветочки, в дальнейшем ситуация лишь ухудшится, пишет Live Science.

Предполагается, что повышение глобальной температуры планеты и резкие изменения климата приведут к тому, что лесные пожары, ураганы и штормы в будущем станут только интенсивнее. На днях климатологи наблюдали за тем, как шторм усилился за ночь и утром 30 августа обрушился на берег возле Китон-Бич, Флорида. Теперь ученые полагают, что это является еще одним подтверждением того, что климатический кризис Земли, в том числе повышение уровня моря и глобальной температуры, приведет к усилению штормов и ураганов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что ураган Идалия достиг северной Флориды и продолжает обрушиваться на штат проливным дождем и шквальным ветром, несмотря на то, что шторм категории 4 перешел в категорию 2. По данным Национального центра ураганов (NHC), ураган Идалия вышел на берег в районе Биг-Бенд около 7:45 утра по местному времени 30 августа.

Известно, что впервые шторм обрушился на запад Кубы 28 и 29 августа, разрушив дома и затопив деревни на острове. После этого он усилился в Мексиканском заливе и пошел на север с ветров со скоростью 210 км/час, а его порывы порой достигали 260 км/час. После этого шторм ослаб до категории 3 и обрушился на побережье Флориды. Уже через час после этого ураган Идалия перешел в шторм 2 категории.

Ураган Идалия обрушился на район Биг-Бенд во Флориде Фото: NASA

По словам доцента кафедры атмосферных и экологических наук в Университете Олбани Кристен Корбозьеро, вероятной причиной урагана считается запредельная температура моря. Исследователи отмечают, что ураган Идалия стал самым мощным штормом, который когда-либо обрушивался на этот регион. Считается, что быстрое усиление шторма подпитывалось теплом, которое, как уже известно ученым есть в океане.

Ранее ученые отмечали, что температура поверхности океана в этом году достигла рекордных отметок, особенно в Атлантике и Мексиканском заливе. Ураганы черпают энергию из теплых вод, а потому эксперты предупреждают, что погодные условия во Флориде, вероятно, приведут к усилению штормов и ураганов в новом сезоне.

Предполагается, что столь высокие температуры поверхности океана вызваны сочетанием антропогенного изменения климата и явления Эль-Ниньо, которое станет значительно сильнее последнего, наблюдавшегося в 2016 году.

По словам Корбозьеро, еще одним фактором, который мог вызвать наводнение из Идалии, является редкое голубое суперлуние, восходящее 30 августа. Дело в том, что суперлуния способны поднять приливы выше нормы и усилить волну морской воды над береговой линией. Кроме того суперлуния усиливают гравитационное притяжение нашей планеты, что способствует усилению приливных наводнений, вызванных ураганом в Южной Каролине, Джорджии и Флориде.

Исследователи предполагают, что разрушительное воздействие Идалии продлится до 31 августа, при этом в некоторых изолированных районах ожидается от 10 до 20 сантиметров дождя.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий период на планете.