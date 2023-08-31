Легенда о сумасшедшем лидере: почему император Калигула объявил войну морю

Несмотря на короткое правление, длившееся с 27 по 41 год нашей эры, рассказы об эксцентричном поведении Калигулы оставили после себя неизгладимый след, способствуя столь противоречивому изображению его психической нестабильности.

В истории лидеры, которые демонстрировали бездарность, часто использовали стратегию выдумывания противников, чтобы активизировать свою базу поддержки и отвлечь внимание от основных проблем того времени. Яркая иллюстрация таковой показана в поведении императора Калигулы, чье объявление войны морю является примером чего-то безумного, пишет Ancient Origins.

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Согласно летописи, около 40 года нашей эры, вероятно, во время подготовки к британскому вторжению, император Калигула отдал приказ своим войскам: собирать ракушки с побережья. Этот приказ должен был символизировать завоевание неприступного океана, а ракушки якобы предназначались для передачи в Рим как свидетельство их триумфальных усилий.

Историческое повествование о Калигуле часто изображает его как императора с нестабильным нравом, и эта характеристика часто воспроизводится в таких легендах.

Прославившись своим беспощадным и садистским правлением, Калигула продолжает оставаться предметом дискуссий о своем идиосинкратическом поведении. Примеры включают его самопровозглашение божеством и назначение его собственного коня, Инцитата, на почтенную должность консула. Его правление, крайне непопулярное среди римского населения, завершилось его убийством фракцией преторианских гвардейцев в январе 41 года нашей эры.

Калигула был непопулярным римским императором, который вошел в историю как безумный лидер, объявивший войну проливу Фото: Public Domain

Центральное место в рассказе о подвигах Калигулы на ракушки занимает представление о его психическом расстройстве. Однако с течением времени эта история претерпела новые интерпретации, что еще больше осложняется отсутствием тогдашних источников, которые бы подтверждали утверждение о буквальной войне Калигулы с морем.

Историки даже предполагают, что термин, который переводится как "морские ракушки", неправильно трактуется.

Основной рассказ принадлежит перу Светония, римского историка, чья жизнь длилась примерно с 69 по 122 год нашей эры. Его труд "Жизнь двенадцати цезарей" — это сборник биографических очерков первой дюжины императоров Рима, часто основанных на слухах или легендах. В этом сборнике Светоний подробно описывает инцидент:

"В завершение, словно организуя развязку войны, он выстроил солдат вдоль океанского побережья, развернув баллисты и разнообразную артиллерию. Жестом он приказал своей свите собирать снаряды, заполняя ими складки шлемов и одежды. Эти снаряды он окрестил "океанскими трофеями", предназначенными для Капитолия и Палатина".

Исследователи добавляют, что "ракушки" — это ошибочное толкование термина "conchae". Это обозначение также приписывалось британским вражеским судам, захваченным в Ла-Манше, которые впоследствии перевезли в Рим для участия в триумфальном шествии — параде в честь захваченных трофеев, пленных и других символов завоевания после завершения конфликта.

Эти нарративы продолжают увековечивать ложное представление об историческом наследии Калигулы, тем самым отголоски искаженной памяти о нем в современной среде.

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