Одолеть математику. Ученые считают, что специальная "заминка" для мозга позволит улучшить навыки

Исследователи пришли к выводу, что людям, которым сложно дается этот предмет, необходима стимуляция, чтобы освоить математику.

Математика нередко является самым нелюбимым предметом в школе — кому-то сложно понять учителя, другим с трудом дается сам предмет. Ученые теперь говорят, что существуют специальные упражнения, которые позволят улучшить свои навыки арифметики, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Суррея дали 102 реципиентам набор сложных арифметических задач, каждая из которых включала умножение двузначного числа на однозначное, например, 16 x 3 = 48. При этом мозг половины участников исследования подвергся воздействию слабого электрического тока, чтобы стимулировать его клетки.

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Отметим, что в ходе исследования реципиенты носили специальные шапочки с двумя электродами, которые воздействовали на мозг, а еще 30 электродов измеряли его активность. Авторы исследования обнаружили, что реципиенты, получившие стимуляцию мозга, а также те, кто был протестирован в более сложных условиях обучения, ответили на вопросы ученых в два раза быстрее в сравнении с теми чей мозг не подвергался воздействию слабого тока. Авторы исследования отмечают, что скорость ответов увеличилась на 52% быстрее.

Однако ученые обнаружили, что этот метод работал лишь для людей с низкой активностью клеток мозга в области, называемой дорсолатеральной префронтальной корой, когда они пытались решать математические задачи. Предыдущие исследования уже связали низкую активность клеток мозга в этой области с проблемами с математикой.

Теперь исследователи считают, что электрический ток в действительности может помочь людям, которые плохо справляются с математикой, однако, увы, не даст толчок тем, кто уже наделен математическими способностями.

По словам ведущего автора исследования, профессора когнитивной нейробиологии Роя Коэна Кадоша, они с коллегами обнаружили, как работает эта нейростимуляция и при каких условиях она наиболее эффективна. Ученые полагают, что данное открытие может открыть путь к индивидуальному подходу к обучению человека. Кроме того предполагается, что подобная стимуляция также может улучшить память и обучение.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали простой способ изменить отношение ребенка к этому предмету.