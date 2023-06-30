Полюбить математику. Ученые назвали простой способ изменить отношение ребенка к этому предмету

Анализ почти полусотни исследований показывает, что всего одна простая хитрость сможет помочь ребенку не бояться математики.

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Далеко не всем из нас математика в школе приходилась по вкусу: кому-то не нравился учитель, другим — сами цифры. Так или иначе, большое количество школьников могут не любить этот предмет, а порой и стрессовать из-за него. В новом исследовании ученые изучили почти полсотни исследований, чтобы обнаружить одну хитрость, которая поможет изменить отношение к математике, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Анталии Белек в Турции объединила результаты 55 исследований со всего мира, в которых в общей сложности приняли участие почти 78 000 молодых людей, от воспитанников детских садов и до студентов университетов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что дети лучше справляются с математикой, когда ключевой частью их уроков является музыка.

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Авторы исследования обнаружили, что музыка оказывает особенно благотворное влияние на детей младшего возраста, которые лишь изучают основы арифметики. Предполагается, что это может быть связано с тем, что математика становится более увлекательной, музыка поддерживает интерес учащихся и помогает им ослабить страх или беспокойство.

В анализ исследователи включили три типа музыкальных интервенций. Первый представлял собой типичный урок музыки, на котором дети поют, слушают и сочиняют музыку. Второй включал в себя инструментальное вмешательство, когда дети учились играть на музыкальных инструментах индивидуально или в группах. Третий представлял собой музыкально-математическое вмешательство, в котором музыка была интегрирована в уроки математики.

В ходе последнего сценария учащиеся проходили тесты по математике до и после участия в интервенции. Далее исследователи сравнили изменение их результатов с изменениями у реципиентов, которые не принимали участие в интервенции. Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование музыки, на отдельных уроках или уроках математики, со временем ассоциировалось с большим улучшением математики.

Авторы исследования обнаружили, что интегрированные уроки на самом деле оказывали наиболее ощутимый эффект. Так, около 73% учащихся, посещающих интегрированные уроки, учились значительно лучше, чем подростки, у которых не происходило никакого вмешательства.

Около 69% реципиентов, которые учились играть на инструментах, и 58% реципиентов, посещающих занятия музыкой, также улучшили свои результаты в сравнении с реципиентами, не получавшими музыкальное вмешательство.

Исследователи также обнаружили, что музыка существенно помогает в изучении арифметики, чем любых других видов математики. Результаты свидетельствуют о том, что музыкальная терапия оказывает большее влияние на младших школьников, которые изучают базовые понятия.

По словам соавтора исследования, доктора Айчи Акины, математика и музыка имеют много общего, например, использование символов. Ученая предполагает, что арифметика может особенно хорошо поддаваться обучению в сочетании с музыкой, так как основные понятия, такие как дроби и отношения, являются фундаментальными и для музыки.

Авторы исследования полагают, что учителям математики и музыки стоит совместно планировать свои уроки, чтобы уменьшить беспокойство и страхи учеников относительно математики, а также аповысить общую успеваемость в классе.

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