Уникальное солнечное затмение в 2023 году: что о нем известно и как его увидеть (видео)

Жители Украины не смогут стать свидетелями кольцеобразного солнечного затмения, но NASA будет вести прямую трансляцию.

До появления кольцеобразного солнечного затмения осталось всего полтора месяца. Лишь в некоторых регионах Земли можно будет напрямую увидеть это событие. Жители Украины смогут наблюдать за затмением с помощью прямой трансляции NASA. Что же это за затмение и чем оно особенно, а самое главное, когда оно произойдет? Об этом пишет Space.

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Кольцеобразные солнечные затмения происходят, когда Луна не полностью закрывает собой Солнце, находясь между звездой и Землей. То есть видимый размер Луны немного меньше размера Солнца, а потому наша звезда выглядит как черный шар, окруженный кольцом света. Это тонкое кольцо, то есть видимая часть Солнца, не полностью закрытого Луной, иногда называют "огненным кольцом".

Кольцеобразные солнечные затмения происходят, когда Луна не полностью закрывает собой Солнце Фото: NASA

Новое кольцеобразное солнечное затмение произойдет в субботу, 14 октября, и напрямую с Земли его смогут увидеть лишь жители некоторых штатов США, некоторых стран Центральной Америки, а также Колумбии и Бразилии. Но в NASA предлагают жителям всего мира, в том числе и Украины, увидеть это событие во время прямой трансляции в YouTube. Ссылка находится ниже.

Кстати, NASA даже выпустило отдельный трейлер предстоящего события, хотя он также включен в ролик предшествующий самой трансляции.

По словам ученых, данное солнечное затмение будет длиться всего несколько минут, но, например, в Никарагуа и Коста-Рике (страны Центральной Америки) его можно будет наблюдать дольше всего – 5 минут и 17 секунд. Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна должна закрыть собой примерно 90% Солнца.

Луна вокруг Земли двигается по эллиптической орбите, а это значит, что она то приближается к нам, то отдаляется. Затмения происходят, когда Луна находится в фазе новолуния, то есть она полностью темная и восходит, и заходит вместе с Солнцем.

Когда Луна находится близко к Земле, то происходят полные солнечные затмения, ведь размер нашего спутника достаточно большой для того, чтобы полностью закрыть Солнце. Когда Луна находится дальше от Земли, то размер нашего спутника кажется меньше, а значит он не перекрывает собой полностью все Солнце, оставляя "огненный круг".

Напоминаем, что 31 августа можно было наблюдать за таким астрономическим явлением, как Голубая Луна. Это событие произошло всего один раз в этом году и вообще оно случается достаточно редко. Конечно же Луна не стала голубого цвета, но почему она получила такое название и в чем состоят другие особенности этого события, Фокус уже писал.

Также напоминаем, что орбитальный аппарат NASA нашел место крушения российского посадочного модуля "Луна-25", который разбился на Луне две недели назад. На месте падения образовался кратер, который хорошо видно на новых снимках из космоса, как уже писал Фокус.