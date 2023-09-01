Самые странные сигналы из космоса: что такое быстрые радиовсплески

Эти яркие мощные потоки энергии остаются во многом загадкой для астрономов, но кое-что о них все-таки известно.

Быстрыми радиовсплесками (БРВ) называют сильные радиоимпульсы, которые несут в себе столько же энергии, сколько Солнце излучает за три дня. Но БРВ излучают эту энергию всего за доли секунды. Что известно и что еще неизвестно о БРВ ученым? Об этом пишет Space.

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БРВ прилетают к нам со всех уголков Вселенной и эти радиоимпульсы имеют частоту примерно 1400 герц, хотя некоторые имеют частоту от 400 до 800 герц. Из-за того, что эти вспышки энергии длятся всего доли секунды их очень сложно обнаружить. Поэтому ученые много еще не знаю об этих странных сигналах из космоса.

Что такое быстрые радиовсплески?

Это яркий и короткий всплеск электромагнитного излучения, который наблюдается в радиоволнах. Обычно они длятся тысячные доли секунды. Некоторые из них повторяются, но подавляющее большинство случается один раз и исчезает навсегда.

Что вызывает быстрые радиовсплески?

Ученые не знают точно, что вызывает появление БРВ, но предполагается, что их источниками могут быть нейтронные звезды с сильнейшим магнитным полем – магнетары. Магнитные поля магнетаров могут быть в тысячу триллионов раз сильнее, чем магнитное поле Земли.

Также БРВ могут вызывать столкновения двух нейтронных звезд или двух звезд белых карликов. И те, и другие являются остатками обычных звезд, которые уже умерли. Астрономы также предполагают, что источниками БРВ могут быть катастрофическая смерть нейтронных звезд, когда они превращаются в черную дыру и даже столкновение галактик.

Ученые не знают точно, что вызывает появление БРВ, но предполагается, что их источниками могут быть нейтронные звезды с сильнейшим магнитным полем – магнетары Фото: ESO

Насколько мощными могут быть быстрые радиовсплески?

Они обладают большой энергией, ведь за миллисекунду некоторые БРВ могут излучать столько же энергии, сколько Солнце излучает за три земных дня. Поскольку они появляются в миллиардах световых лет от Земли, то когда достигают нашей планеты они становятся менее мощными.

Когда впервые обнаружили быстрые радиовсплески?

Астрономы впервые обнаружили БРВ в 2007 году, но оказалось, что поток энергии вырвался из галактики-спутника Млечного Пути Малого Магелланова облака за 6 лет до этого. Первый быстрый радиовсплеск получил название FRB 010724 (FRB – это аббревиатура от названия этих радиоимпульсов на английском языке). Он длился всего 5 миллисекунд и больше никогда не повторялся. Второй БРВ под названием FRB 010621 был обнаружен в 2011 году, и он также появился один раз и исчез.

Астрономы впервые обнаружили БРВ в 2007 году, но оказалось, что поток энергии вырвался из галактики-спутника Млечного Пути Малого Магелланова облака за 6 лет до этого Фото: The Conversation

В 2012 году астрономы обнаружили первый повторяющийся БРВ, который получил название FRB 121102. Он прибыл к нам из галактики на расстоянии в 3 млрд световых лет и повторялся несколько раз.

Самый далекий известный БРВ был обнаружен в 2022 году, и он прибыл к нам из галактики на расстоянии в 13 млрд световых лет. Один из самых близких к нам БРВ был обнаружен в 2020 году. Он прибыл из Млечного Пути, и его источник находился на расстоянии в 30 тысяч световых лет от Земли. Это энергетическое событие длилось всего 1,5 секунды.

Самым длинным известным на сегодня БРВ считается FRB 20191221A, обнаруженный в 2019 году, и он длился целых 3 секунды, что примерно в 1000 раз дольше, чем продолжительность большинства БРВ.

Повторяющиеся быстрые радиовсплески

На сегодняшний день ученые зафиксировали более тысячи БРВ, но подавляющее большинство из них не повторяются. Сейчас астрономы выделили всего 50 таких повторяющихся энергетических радиоимпульсов.

Фокус уже писал о том, что что ученые в своем исследовании обосновали идею о том, что БРВ могут все же возникать именно в результате столкновения нейтронных звезд. Эти звезды являются самыми плотными после черных дыр объектами в космосе, хотя имеют размер небольшого города.