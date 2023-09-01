Жуткая находка: археологи нашли украшение из человеческой кости в городе Майя (фото)

Археологи нашли украшение для носа, сделанное из человеческой кости. На нем выгравирована сцена общения с богами и предками.

Эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили важный артефакт в пределах города майя Паленке, расположенного в Мексике. Открытие сделано во время раскопок, проведенных в Доме С, части дворцового комплекса, построенного Пакалем Великим, пишет Arkeonews.

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Такое украшение для носа найдено в этой археологической зоне впервые. Такие украшения, изготовленные из человеческой кости, имели большое значение в регалиях правителей и жрецов этого древнего города, особенно во время торжественных церемоний.

Цивилизация майя часто изображала Кавиля, божество, несущее благоприятное обещание "бесчисленных поколений", как неотъемлемую часть своих ритуальных инаугураций и восхождений на трон. Украшение на носу, о котором идет речь, обязательный элемент ритуальных обрядов, окончательно датировано позднеклассическим периодом, охватывающим период между 600 и 850 годами н. э.

Украшение нашли в лепном полу, где исследователи обнаружили яму, заполненную глиняным грунтом и остатками древесного угля. Во время сортировки содержимого ямы команда обнаружила останки животных, обсидиановые лезвия и куски костяного шила.

Впервые в Паленке находят кольцо для носа: его, видимо, использовали для олицетворения бога кукурузы мая Фото: Carlos Varela Scherrer

Сделанное из части большеберцовой кости человека, кольцо скрывает в себе тщательно вырезанную историю. Профиль мужчины в головном уборе, напоминающем птичий образ, украшает одну часть артефакта, тогда как другая часть раскрывает изображение человеческого черепа без нижней челюсти. Левую руку мужчины украшает глиф майя "ак'аб", что означает "тьма" или "ночь".

По словам Арнольдо Гонсалеса Круза, директора Археологического проекта Паленке (PAP), "одной из характерных особенностей божества является форма чрезвычайно вытянутой головы и профиль, который заканчивается острием. Поэтому исследователи считают, что носовое украшение носили правители и жрецы древнего города во время церемоний, в которых они воплощали Кавила, бога зерна и плодородия майя".

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