Лакмусовая бумажка. Насколько новые проекты по ископаемому топливу нанесут вред белым медведям

Исследователи уже давно используют популяции белых медведей для понимания того, какой вред нанесет планете новый климатический кризис и изменение температуры.

Белые медведи давно стали символом опасности, связанной с изменением климат, так как повышение глобальной температуры Земли влияет на количество арктического морского льда от которого зависит их выживание, пишет Science Alert.

Однако ранее количественная оценка воздействия одной нефтяной скважины или угольной электростанции на хищников до сих пор ускользала от ученых. Новый отчет показывает, что исследователи могут рассчитать, насколько новые выбросы парниковых газов увеличат количество дней без льда в местах обитания белых медведей. А также рассчитать, как это повлияет на количество детенышей, которые смогут достичь половозреслости.

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Известно, что с 2008 года эти хищники находятся под угрозой исчезновения, однако состояние популяций ранее не могло повлиять на решение о выдаче разрешения на новые проекты по добыче ископаемого топлива.

В новом исследовании ученые из Университета Вайоминга опирались на статью 2020 года, в которой впервые была рассчитана связь между изменениями морского льда, вызванными климатом, и демографией белых медведей. По словам первого соавтора исследования, зоолога Стивена Аструпа, они с коллегами установили математические взаимосвязи между выбросами парниковых газов и "голодными днями", а также выживаемостью детенышей в 15 из 19 субпопуляций белых медведей в период 1979 по 2020 годы.

Например, ученые обнаружили, что сегодня в атмосферу Земли ежегодно выбрасывается 50 миллиардов метрических тонн углекислого газа и других парниковых газов. Это снижает уровень выживаемости детенышей более чем на 3% в год в субпопуляции южной части моря Бофорта. Отметим, что здоровая выживаемость детенышей в течение первого года жизни, как правило, составляет около 65%.

Таким образом, авторы исследования считают, что смогут предоставить правительствам инструменты, необходимые для количественной оценки воздействия новых проектов по добыче ископаемого топлива, которые лишь планируют запустить в ближайшие десятилетия.

Кроме того, данные инструменты можно будет использовать для того, чтобы понять, как выбросы отдельно взятых проектов и компаний влияют на популяции животных и биоразнообразие в целом. Исследователи также считают, что данные методы можно адаптировать для других видов и сред обитания, например, для коралловых рифов или оленей Флориды.

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