Она похожа на Землю. В Солнечной системе скрывается еще одна планета: что выяснили ученые

Авторы нового исследования предполагают, что теоретическая Девятая планета на самом деле не является огромным объектом, как говорят теории.

В самых дальних уголках Солнечной системы, в поясе Койпера, находится большое количество каменистых небольших транснептуновых объектов. Свойства орбит некоторых из них предполагают, что они повержены гравитационному влиянию чего-то более крупного. И это может быть еще одна планета. Авторы нового исследования, опубликованного в издании в The Astronomical Journal, считают, что эта планета похожа на Землю, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще в 7 лет назад группа американских ученых предположила, что в поясе Койпера, где находятся транснептуновые объекты должна существовать та самая Девятая планета, которую все эти годы пытаются найти ученые. Исследователи предположили, что она находится в 460 раз дальше от Солнца, чем Земля и при этом имеет крупный размер – она примерно в 6 раз больше нашей планеты.

На то, что здесь находится еще одна планета указывает то, что некоторые транснептуновые объекты объединяются в группы и двигаются таким образом по наклонным орбитам. Странное поведение этих объектов можно объяснить как раз гравитационным влиянием неизвестной планеты.

В самых дальних уголках Солнечной системы, в поясе Койпера, находится большое количество каменистых небольших транснептуновых объектов Фото: ESO

Земля расположена на расстоянии в примерно 150 млн км от Солнца, а это одна астрономическая единица. Самый далекий известный объект в Солнечной системе удален от Солнца на 132 астрономические единицы. Многие каменистые тела за Нептуном, который расположен на расстоянии в 30 астрономических единиц от нашей звезды называют транснептуновыми объектами. Кстати, карликовая планета Плутон, которая когда-то была девятой планетой нашей звездной системы, находится на расстоянии в 40 астрономических единицы от Солнца.

Авторы нового исследования, ученые из Японии, считают, что на странное поведение некоторых транснептуноных объектов на самом деле свое гравитационное влияние может оказывать не такая большая планета, как считалось раньше.

По словам ученых, на краю Солнечной системы скрывается каменистая планета, которая похожа на Землю по размерам и массе. Ее диаметр и масса примерно в полтора-три раза больше диаметра и массы Земли, а находится она на расстоянии от 250 до 500 астрономических единиц от Солнца. Эта гипотетическая планета также имеет наклонную орбиту, что может объяснить необычные орбиты других мелких объектов в данном регионе космоса.

По словам ученых, на краю Солнечной системы скрывается каменистая планета, которая похожа на Землю по размерам и массе Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что гравитация этой планеты заставляет объединяться транснептуновые объекты в группы уже на расстоянии в 150 астрономических единиц от нашей звезды. Если внимательно начать изучать данный регион космоса, то можно обнаружить планету земного типа, считают ученые.

Несмотря на то, что самый мощный на сегодня космический телескоп Уэбб может увидеть галактики на расстоянии в 10-12 млрд световых лет от нас, он имеет ограничения на наблюдение более близких объектов. На самом деле, проблема заключается в том, что объекты в поясе Койпера очень плохо отражают солнечный свет и выглядят очень тусклыми. Поэтому, как считают ученые, стоит дождаться ввода в эксплуатацию более мощных обсерваторий. Они теоретически могут подтвердить или опровергнуть новое предположение относительно как существования девятой планеты, так и того, что она похожа на Землю.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили огромный кратер на маленьком мире за Плутоном. Это первый большой кратер из всех известных на объектах на краю Солнечной системы.

Также Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новую планету, похожую по размерам на Сатурн, но год здесь длится целых 16 земных месяцев. Это почти рекордный показатель для всех известных экзопланет.