На отшибе Солнечной системы. Впервые найден огромный кратер на маленьком мире за Плутоном

Ученые обнаружили первый большой кратер из всех известных на мирах на краю Солнечной системы.

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Согласно исследованию, размещенному на сервере препринтов arXiv, астрономы впервые обнаружили огромный кратер на маленьком объекте, который является кандидатом на карликовую планету и находится на краю Солнечной системы, пишет Inverse.

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Маленький объект, который находится за Плутоном и возможно станет называться карликовой планетой, вращается на краю Соленой системы в поясе Койпера. Эта каменистая сфера диаметром 800 км не имеет собственного имени и называется пока 2002 MS4.

Этот объект вращается вокруг Солнца примерно в 42 раза дальше, чем Земля, то есть примерно на расстоянии 6,3 млрд км. Наблюдать за 2002 MS4 чрезвычайно сложно из-за его удаленности от нас и малой способности отражать свет.

Тем не менее ученым удалось впервые обнаружить огромный кратер на такой очень удаленном от нас космическом объекте. Хотя это удивило астрономов, ведь в данном регионе космоса столкновения астероидов или их обломков с другими телами происходят очень редко. Тем более, они не образуют таких огромных кратеров. По словам ученых, на данный момент это единственный большой кратер, обнаруженный на мире за Плутоном.

Кратер, расположен в северном полушарии 2002 MS4 и его появление было вызвано падением чего очень большого, скорее всего астероида. В результате столкновения образовался кратер немного глубже и в два раза шире, чем тот, который остался после падения астероида, убившего динозавров на Земле.

Кратер на 2002 MS4 примерно в 20 раз больше, чем Аризонский кратер в США Фото: Inverse

Края кратера возвышаются над поверхностью 2002 MS4 примерно на 25 км, то есть он выше почти в 3 раза, чем гора Эверест и примерно на 3 км выше, чем самая высокая гора в Солнечной системе – гора Олимп на Марсе. Ширина кратера составляет примерно 320 км, а глубина – почти 45 км.

Образование такого большого кратера на такой маленьком объекте может говорить о том, что такие карликовые планеты имеют более насыщенное событиями прошлое, чем мы думаем, считают ученые.

Пока что 2002 MS4 является одним из самых крупных и самых интересных для исследований объектов в поясе Койпера. Подобные объекты вращаются здесь с самого начала существования Солнечной системы, поэтому раскрытие прошлого таких миров, как MS4 2002 года, может пролить свет на то, как формируются планеты и звездные системы.

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