Черный день для девятой планеты: что не так с Плутоном и почему его лишили важного статуса

Если бы Плутон мог расстроиться, то он вероятно бы это сделал, узнав о принятом жителями другой планеты невероятно важном решении.

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Ровно 17 лет назад, в День независимости Украины, 24 августа 2006 года ученые из Международного астрономического союза (МАС) решили, что Плутон нельзя считать девятой планетой Солнечной системы. С тех пор его называют карликовой планетой. Почему же это произошло? Об этом пишет EarthSky.

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Бывшая девятая планета

С момента своего открытия в 1930 году Плутон считали обычной планетой Солнечной системы, которая была девятой по счету и находилась дальше всего от Солнца. Но со временем астрономы обнаружили большое количество объектов на краю Солнечной системы, так называемые малые космические тела, поэтому некоторое время Плутон считался самым большим среди этих "малышей".

Но ученые из МАС предложили новое понимание термина планета, а потому Плутон был исключен из списка планет Солнечной системы и самой далекой именно планетой стал Нептун, а всего этих планет осталось восемь. А Плутон стал карликовой планетой и такой остается уже 17 лет.

С момента своего открытия в 1930 году Плутон считали обычной планетой Солнечной системы Фото: NASA

Почему у Плутона забрали статус планеты?

До 2006 года у астрономов не было четких стандартов касательно определения статуса планеты, например, по ее размеру и массе. Но после обнаружение новых объектов за Нептуном, например, такого, как Эрида, который по массе тяжелел Плутона, возникла проблема с определением их статуса. Ведь такие объекты по сути также можно считать планетами, ну и что, что они небольшие, Плутон ведь планета.

Изначально, вопрос о присвоении Эриде и Церере (ранее считалась астероидом в главном поясе астероидов) статуса планеты обсуждался в МАС. Но ученые приняли решение внести ясность в вопрос: что можно считать планетой? (Кстати, Эрида и Церера теперь также считаются карликовыми планетами).

24 августа 2006 года ученые объявили о том, что теперь есть научное определение того, что значит планета. Согласно этой классификации, планета — это небесное тело, которое:

вращается вокруг Солнца;

имеет достаточную массу, чтобы гравитация такого объекта привела к появлению почти круглой его формы;

очистило окрестности своей орбиты.

В результате Плутон перестал быть планетой из-за последнего пункта. Ученые решили, что для того, чтобы быть планетой Плутон должен был стать главным гравитационным объектом на своей орбите. То есть, он должен был либо отбросить своей гравитацией остальные объекты подальше, либо слиться с ними. Но рядом с Плутоном находится много похожих на него объектов, и по своей массе карликовая планета всего в 0,07 раза превышает массу объектов на его орбите. Для сравнения, масса Земли в 1,7 млн раз превышает массу объектов на орбите нашей планеты.

Космический аппарат "Новые горизонты" в 2015 году подлетел очень близко к Плутону и сделал этот потрясающий снимок Фото: NASA

Что такое карликовая планета?

Ученые из МАС также приложили объяснение того, что можно считать карликовой планетой и это произошло в тот же роковой для Плутона день. Согласно этой классификации, карликовой планетой является небесное тело, которое:

вращается вокруг Солнца;

имеет достаточную массу, чтобы гравитация такого объекта привела к появлению почти круглой его формы;

не очистило окрестности своей орбиты;

не является спутником планеты.

Ровно 17 лет назад, в День независимости Украины, 24 августа 2006 года ученые из Международного астрономического союза (МАС) решили, что Плутон нельзя считать девятой планетой Солнечной системы Фото: NASA

Сколько карликовых планет существует в Солнечной системе?

На сегодняшний день пока что существует следующее количество объектов, которые считаются карликовыми планетами:

Церера;

Эрида;

Макемаке;

Плутон;

Хаумеа.

Карликовая планета Церера Фото: wikipedia

Еще примерно 15-20 объектов могут получить статус карликовой планеты. Но некоторые ученые считают, что такой статус нужно присвоить примерно 1000 небесных тел в нашей Солнечной системе. А в самых далеких уголках нашей системы может вращаться еще порядка 10 тысяч неизвестных нам объектов, которые также могут стать карликовыми планетами.

Самое интересное, что Плутон до 2006 года не особо привлекал внимание общественности и только, когда его лишили статуса планеты, он стал настоящим героем в СМИ. Некоторые ученые до сих пор не согласны с таким решением МАС, но их становится все меньше по сравнению с тем количеством недовольных, которое было 17 лет назад.

Фокус уже писал о том, что один из современных планетологов продолжает настаивать на том, что Плутон все же является девятой планетой Солнечной системы и для этого у него есть свои аргументы.