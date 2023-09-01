За пределами мифов и легенд. Исследователи наконец выяснили, было ли путешествие Энея реальным

Троянская война занимает важное место в истории. Британские летописи ведут родословную своих древних королей и принцев от Брута Троянца, прямого потомка Энея Троянского, троянского принца, известного тем, что выжил в Троянской войне и возглавил свой народ в основании "Новой Трои".

Эней отправился в трудное семилетнее путешествие, о котором рассказывает мифология, во время которого основал Лавиний и стал прародителем римлян через своего сына Аскания и албанских царей. Хотя историчность Троянской войны установлена, остаются вопросы относительно подлинности путешествия Энея, пишет Ancient Origins.

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Примечательно, что детальное историческое и географическое описание путешествия Энея сохранилось в веках. Ученые часто отождествляют его с "Энеидой" Вергилия, считая ее художественным произведением. Однако это не так. В "Энеиде" тщательно задокументирован каждый аспект путешествия Энея, и можно проследить его путешествие в полном объеме, понимая скрытые знания и его правильный географический контекст. Удивительно, но "Энеида" указывает на то, что путешествие Энея происходит в Западном океане.

Когда Троянская война пошла на десятый год, троянцы получили ложную информацию о том, что греческие захватчики отошли. Неизвестно для них, греческий конфедеративный флот спрятался возле Тенедоса. Впоследствии, под лунным сиянием, флот поплыл к Трое и развернул свои войска прямо на пороге города. Ранее в тот же день троянцы ввели в город огромного деревянного коня, изготовленного греками, считая, что война закончилась.

Под покровом темноты вооруженные воины вышли из троянского коня, покорили стражу и открыли городские ворота для греческих войск. Это привело к катастрофическим последствиям. Результатом стали катастрофические человеческие жертвы, значительные разрушения и взятие греками под свой контроль горящего города. Царь Приам и большинство его семьи погибли, а многих троянцев забрали в рабство.

Эней и его семья бегут из охваченного города Троя, с троянским конем на заднем плане Фото: Public Domain

В разгар пожара Трои Эней, троянский принц и двоюродный брат Гектора, неохотно покинул битву. Он вывел отца и сына в безопасное место, но его жена погибла в городе. На рассвете Эней увидел толпу из разных кварталов, которые стремились последовать за ним в изгнание, чтобы начать все с чистого листа. Почти год они строили новый флот и с наступлением лета отплыли навстречу неопределенному будущему.

По Вергилию, первой остановкой Энея была Фракия. Однако в книге "Открытие Трои и ее утраченной истории бронзового века" Фракию называют Линкольн-Уолдс в восточной Англии из-за изменений уровня моря, изменивших топографию региона. Внутреннее море к югу от Фракии было, собственно, Геллеспонт, через которое Эней плыл в изгнание из Трои. Из Фракии Эней отправился в "город Аполлона", который часто ассоциируется с Делосом, хотя в "Энеиде" он прямо так не назван. Однако точный маршрут Энея, который он выбрал, покинув Фракию, остается загадкой.

Чтобы решить эту загадку, мы должны применить информацию из "Энеиды" Вергилия в ее правильных географических рамках, которыми, как ни странно, является не современное Средиземноморье или Эгейское море, а Британия бронзового века. Только с этого конкретного побережья моряк может придерживаться предоставленных направлений, что требует тщательного расчета времени с приливами и ветровыми условиями. Отклонение могло привести к тому, что корабли выталкивало на берег, сбивало с курса или теряло в Северном море.

"Побег Энея из Трои" Федерико Бароччи Фото: Public Domain

Ограниченная информация Вергилия имеет решающее значение. Она указывает на благоприятные морские условия, позволяя флоту использовать скорость и направление приливов и отливов или, когда они неблагоприятны, грести в спокойных морях. Интересно, что в ней упоминается ласковый южный ветер, который зовет моряков в море, что имеет важное значение для путешествия Энея из Фракии в Британию бронзового века.

Флот покинул Фракию примерно через два часа после прилива в Дувре. Прилив на восточном побережье Фракии недавно сместился с севера на юг в Геллеспонт, со скромной скоростью, вероятно, менее двух километров в час. Флоту понадобилось примерно 2,5 часа, чтобы преодолеть устье Геллеспонта, направляясь на восток. Хотя прилив направлен на юг, мягкий южный ветер противодействовал ему, гарантируя, что флот останется на своем курсе.

Флот достиг побережья Норфолка вскоре после того, как прилив вдоль северного побережья сместился с запада на восток. В течение следующих шести часов приливы толкали флот вперед, потенциально увеличивая его расстояние на 10 километров. Когда корабли вышли в Северное море, направление прилива менялось с севера на юг и обратно, с разной скоростью. Если правильно поместить скупую информацию Вергилия в географический контекст, то она совпадает с историей Энея, который плыл из Фракии в Британии в Нидерланды.

Нидерланды являются частью огромной низменной равнины на севере и западе Европы. Поскольку большая часть территории находится ниже уровня моря, а динамичный ландшафт формируется под влиянием Вадденского моря, Нидерланды имеют историю катастрофических наводнений. Эней столкнулся бы с совершенно другим ландшафтом в Нидерландах бронзового века из-за более высокого уровня моря.

Остались бы только возвышенные регионы на юге и востоке и большой остров. Эней, скорее всего, причалил к Велуве, холмистому хребту в Гелдерланде, в центре современных Нидерландов. Велуве, сформированный из ледниковой морены, имеет примерно 60 километров с севера на юг и достигает высоты 110 метров над уровнем моря. Этот массив суши, возникший в результате геологических движений, согласуется с мифологическим нарративом об острове, закрепившемся на месте.

Интересно, что Апелдорн, современный город на восточном побережье Велуве, переплетается с путешествием Энея. Исторические записи, датированные 792 годом, упоминают город как "Appoldro". Это название имеет большое значение, поскольку связано с древним британским языком. "его" означает поворот или блуждание, а "mynd a tro" в современном валлийском языке означает "идти на прогулку". В "Appoldro" "tro" мутирует в "dro", что означает "странствующий Аполлон". Эта лингвистическая связь усиливает представление о том, что путешествие Энея было действительно эпическим путешествием ландшафтами Британии и Нидерландов бронзового века.

В заключение, легендарное путешествие Энея, описанное в "Энеиде" Вергилия, дает много географических и исторических знаний, если его рассматривать в надлежащем контексте. Изучая точное время приливов и отливов, ветровые условия и географические подсказки, становится очевидным, что эпическое путешествие Энея происходило из Фракии в Британии бронзового века в Нидерланды, землю, которая глубоко сформирована географической и экологической историей.

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