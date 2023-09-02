Волшебная кнопка. Ученые нашли переключатель, позволяющий есть, что хочешь и худеть

Исследователи полагают, что им удалось обнаружить "переключатель в мозгу", позволяющий сбросить лишние килограммы, не меняя рацион.

Есть, все, что хочется и худеть — звучит, как нечто нереальное, однако ученые считают, что это не совсем так. В новом исследовании ученые обнаружили в мозгу некий "тумблер", который в действительности может помочь сбросить лишние килограммы, не меняя рацион, пишет IFLScience.

В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Metabolism, ученые обнаружили в мозгу мышей некий рычаг переключения веса. Если те же эффекты будут наблюдаться у людей, это может привести к появлению новой терапии, которая позволит регулировать вес, не моря себя голодом и диетическими ограничениями, связанными со стандартными диетами.

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Наш организм перерабатывает пищу и генерирует энергетические центры вокруг области мозга, известной как латеральная область гипоталамуса (LHA). Насколько известно ученым, именно она посылает сигналы в жировые запасы нашего тела, которые ученые называют жировыми тканями. Впрочем, как именно происходит этот процесс до сих пор не ясно.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы разгадать этот процесс, путем экспериментов на мышах. Они обнаружили, что у мышей, которые страдали ожирением из-за диеты, наблюдалось замедление активности GABRA5-положительных нейронов в LHA. Любопытно, что именно эти клетки играют важную роль в регулировании количества жира, который мы храним на себе. Поэтому можно предположить, что замедление их активности приводит к тому, что мыши набирают лишний вес.

Далее ученые рассмотрели, что произойдет, если использовать хемогенетическое ингибирование для дальнейшей остановки активности нейронов GABRA5 с помощью химических веществ. Результаты показали дальнейшее увеличение веса, так как жировая ткань грызунов стала потреблять еще меньше энергии.

Эта находка вдохновила их искать обратный эффект. В ходе исследования ученые активировали нейроны GABRA5, которые, по сути, действуют как переключатель регуляции жировых отложений. Оказалось, что здесь также замешана латеральная область гипоталамуса, так как она также содержит другой тип клеток мозга, астроциты, которые способны действовать на нейроны GABRA5..

Ученые полагают, что ключевым является остановка фермента, вырабатываемого астроцитами, которые ингибирует GABRA5. Авторы исследования отмечают, что по счастливой случайности биотехнологическая компания Neurobiogen начала работу над таким препаратом в 2019 году: селективным и обратимым ингибитором МАО-В, известным как KDS2010. В данный момент препарат уже проходит клинические испытания.

Однако любопытным оказалось то, что когда его вводили мышам с ожирением, ученые наблюдали как мыши худеют, не сокращая потребление пищи и не отказываясь от жиров. Авторы исследования отмечают, что им фактически удалось обнаружить переключатель, который позволяет сбрасывать лишний вес, не меняя при это рацион. Впрочем, исследователям еще предстоит проверить, сможет ли эта стратегия сработать на людях.

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