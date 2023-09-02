Спорное решение. Исландия отменила запрет на убийство китов в открытом море

Правительство заявило, что снимает запрет на китобойный промысел, который, как полагали некоторые, будет длиться вечно.

В июне 2023 года министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Исландии Свандис Сваварсдоттир заявил о введении запрета на китобойный промысел. Несмотря на то, что официально запрет имел силу лишь до 1 сентября, многие полагали, что он станет "последним гвоздем в крышке гроба" китобойного промысла, пишет IFLScience.

Увы, этого не произошло, в результате правительство объявило о том, что запрет охоты на китов не будет продлен. Отметим, что решение о приостановке китобойного промысла было принято после публикации крупного отчета, в котором говорилось, что гиганты океана часто подвергаются длительной и мучительной смерти от рук исландских моряков.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что правительство приняло решение возобновить китобойный промысел, они также выдвинули ряд новых правил, которые должны сделать охоту на китов более гуманной. Согласно новым правилам, охотиться на китов у берегов Исландии можно лишь на расстоянии 25 метров от лодки. Предполагается, что это позволит снизить вероятность получения животными болезненных, но не смертельных травм. Также правительство запретило охоту на китов, если за ними следует детеныш. Кроме того, под запретом оказались некоторые способы убийства китов, например электрификация.

В то же время группы по защите прав животных недовольны этой новостью. Во-первых, они надеялись, что летний запрет на китобойный промысел станет финальной точкой для убийства китов. Во-вторых, зоозащитники уверенны, что не существует гуманного способа убить животных в море — так или иначе они все равно будут страдать.

По словам старшего политического консультанта программы AWI по морской жизни Кейт О’Коннелл, Институт защиты животных (AWI) разочарован решением правительства Исландии разрешить возобновить коммерческий промысел финвалов. Отметим, что финвалы (Balaenoptera physalus) являются одними из самых крупных животных на Земле, и по мнению исследователей считаются уязвимыми к исчезновению.

В то же время, по мнению зоозащитников, некая надежда все же существует. Сегодня в Исландии осталась лишь одна компания, обладающая лицензией на китобойный промысел в Исландии. За выдачу лицензий отвечает исландское правительство, а потому исследователи и зоозащитники надеются, что лицензия на китобойный промысел попросту не будет продлена в 2024 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, зачем 100 лет назад люди часами сидели в телах мертвых китов.