"Головой в небо, пробивая облака": Индия запустила миссию Aditya-L1 для изучения Солнца (видео)

Ученые планируют исследовать ряд вопросов на Солнце. В частности, изучить разницу температур между внешними и внутренними слоями светила. Эта разница составляет 1 млн градусов.

Индия начала свою первую миссию по изучению Солнца, успешно запустив ракету на космодроме в Шрихарикоте. Событие произошло менее чем через два месяца после пуска зонда для изучения Луны. Об этом пишет агентство BBC.

Пуск ракеты в рамках солнечной миссии Aditya-L1 состоялся в 6:20 по Гринвичу (или в 9:20 по Киеву). Видео пуска разместил в Twitter министр железных дорог, связи, электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнау. Политик сопроводил видео стихотворными строками, в котором сравнил ракету с головой, которая пробивает облака в небе.

Согласно плану Индийского космического агентства, ракета будет лететь четыре месяца, сообщило BBC. За это время она преодолеет 1,5 млн км, то есть — 1% расстояния между Землей и Солнцем. Именно в этой точке находится так называемая точка Лагранжа — точка между двумя космическими телами, в которой гравитационные силы компенсируют друг друга. Когда космический зонд достигнет этой точки, он перейдет на круговую орбиту вокруг светила: будет двигаться с той же скоростью, что и Земля, и тратить для поддержания орбиты минимум топлива.

BBC объяснило происхождение названия миссии, которую индийские ученые нарекли Aditya-L1. Первая часть — Aditya — означает "Солнце", вторая часть — L1 — это точки Лагранжа.

Индия в космосе: детали

Отметим, 14 июля в рамках миссии Chandrayaan 3 Индия запустила ракету носитель PSLV-C57, нагруженную аппаратурой для изучения Луны. В частности, к спутнику Земли направлялся посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян". 23 августа посадочный модуль успешно оказался на поверхности Луны и начал выполнять научную программу.

Одновременно с индийской миссией стартовала миссия РФ. "Роскосмос" запустил ракету-носитель с посадочным модулем. Однако посадочный модуль не сумел выйти на орбиту вокруг Луны и разбился 20 августа.

Индийская солнечная миссия Aditya-L1 стартовала пять лет назад. Целью миссии является проведение ряда научных исследований: изучать фотосферу и хромосферу, особенности излучения и возможное влияние на космическую погоду.

Напоминаем, ученые подозревают что, в Солнечной системе есть девятая планета. В частности, они выяснили, что в поясе Койпера на окраине системы движутся небольшие космические объекты, орбита которых подвергается воздействию именно этой планеты.

Между тем именно за орбитой Плутона обнаружили некий объект, диаметром около 800 км. Он пока не имеет названия, лишь пронумерован, но отличился тем, что имеет один из самых больших кратеров среди крайних планет Солнечной системы.