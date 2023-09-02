Еще одни Врата ада расположены в Эфиопии: с бурлящими котелком серы и запасами соли

На севере страны расположилась впадина Данакиль, ставшая известной благодаря своим удивительным и невероятно красочным ландшафтам.

Наша планета невероятна и таит в себе множество удивительных мест, ландшафтов и существ. Одной из таких особенных территорий является впадина Данакаль, расположенная на севере Эфиопии. Поверхность планеты на этом участке покрыта лужами едкой кислоты, серными источниками и шлейфами палящего пара, за счет которых впадина также известна как Врата ада, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что впадина Данакиль с голубой лавой и ярко-желтыми источниками давно стала излюбленным местом туристов. Однако в течение предыдущих веков эта местность использовалась людьми для добычи соли вручную.

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Земная кора не имеет одинаковой толщины по всей поверхности планеты, и в таких местах, как впадина Данакиль, последствия континентального рифта проявляются в особенно ярких цветах. Ученые отмечают, что именно здесь тектонические плиты расходятся, разделяя такие образования, как Данакильские Альпы и Эфиопское нагорье, которые, к слову, когда-то, были соседями.

Данные Земной обсерватории NASA свидетельствуют о том, что постоянно опускающийся ландшафт впадины приведет к тому, что однажды она наполнится водой и образует великое озеро, а возможно даже новый океан. Ученые также отмечают, что сегодня впадина Данакиль является домом для вулкана Гада Але, высота которого составляет около 287 метров. Он также является часть цепи вулканов Эрта Але и представляет собой стратовулкан, состоящий из слоев лавы и пепла, внутри которого кипит огромное кратерное озеро обжигающих жидкостей и газов.

Это место также известно своими серными источниками Даллол, расположенными у подножия вулкана Даллол. Поверхность здесь представляет собой покрытую коркой соляную равнину, испещренную источниками и кратерами почти неоновых оттенков желтого, оранжевого и зеленого.

Ученые отмечают, что местный колорит обусловлен уникальной местностью, которая сочетает в себе морскую воду и вулканические минеры, в том числе серу, медь и железо. Несмотря на то, что здесь извергаются смеси хлора и серы, исследователи еще в 2017 году обнаружили, что в водах Даллола может процветать жизнь, хотя она и очень мала.

Тогда ученые обнаружили, что в местных водах обитают бактерии, которые классифицируются как "полиэкстремофилы" — они способны одновременно переносить соленость, кислотность и экстремальные температуры.

Ранее Фокус писал о том, что "Врата ада" на северо-востоке России "раскрываются" на 30 м в год.