Суют нос куда ни попадя. Ученые рассказали, почему собаки обнюхивают друг друга сзади

Исследователи рассказали, почему собаки с такой радостью суют свой нос в неприятные места и что они пытаются там обнаружить.

Владельцы собак, вероятно, замечали, что знакомство их питомца с другими животными, как правило, начинается с "собачьего рукопожатия", когда животные обнюхивают друг друга сзади, пишет Science Focus.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, зачем собаки обнюхивают друг друга и что собираются узнать с помощью такого приветствия. Не секрет, что люди визуальные существа, однако наши собаки — обонятельные существа, они используют нос для того, чтобы получить больше информации.

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По слом профессора когнитивных способностей собак в Барнард-колледже Колумбийского университета Александры Хоровиц, то, как мы видим мир, весьма похоже на то, как собаки чуют его. В носу этих животных расположено на сотни миллионов обонятельных рецепторов больше, чем у людей. При этом каждый из них улавливает молекулы запаха из воздуха и преобразует этот запах в нейронные сигналы для мозга.

По словам исследователей, собачьи носы представляют собой длинные согревающие и увлажняющие камеры, выстланные специальной тканью, которая позволяет им деконструировать многогранные запахи еще до того, как они достигнут рецепторов. Исследования показывают, что собаки способны нюхать до семи раз в секунду и имеют блестящий способ выдыхать, используя боковые щели ноздрей. Простыми словами, никакой выдох не помешает равномерному вдыханию воздуха вокруг них.

Хоровиц отмечает, что когда собаки нюхают друг от друга, они узнают друг о друге. К слову, в более раннем исследовании ученые обнаружили, что самцы обычно сначала приближаются к крупу неизвестной собаки, а самки чаще всего целятся в голову.

Каждый человек или животное имеют свой уникальный запах, который состоит из множества химических выделений и может многое рассказать этим обонятельным животным о нас и других. Ученые отмечают, что запах животных содержит информацию о нашем уровне стресса и наших эмоциях, а также эстральном цикле самки. По сути этот запах попросту рассказывает собакам о том, кем является это незнакомое животное.

Поскольку почти все имеет запах, и поскольку большинство животных (включая человека) сбрасывают кожу и мех при движении, земля хранит историю о нашем прохождении для любого животного, желающего внимательно принюхаться. Именно поэтому владельцы собак замечали, что их питомец может остановиться и начать обнюхивать бордюр, на котором будто бы ничего и нет.

Более ранние исследования показали, что собакам-следопытам необходимо обнюхать всего 5 следов, чтобы определить, куда сбежал человек. Ученые обнаружили, что это происходит потому, что они способны различить количество оставшегося запаха в первом и последнем отпечатках. Простыми словами, это значит, что обнюхивая, собаки буквально могут чувствовать течение времени

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.